Знову наречена: Камалія підігріла чутки про нове заміжжя

Співачка не довго ходила в холостячках, і вже хвалиться обручкою.

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Камалія новини - Камалія натякнула на друге заміжжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Рік тому українська співачка Камалія оголосила про розлучення з чоловіком після 20 років шлюбу. Відтоді про її особисте життя ходить безліч чуток - від розставання з Мохаммадом Захуром заради піару до драматичного роману з аб'юзером.

Як би там не було, сама артистка, схоже, абсолютно щаслива. Ба більше - вона готується до весілля.

Про це Камалія повідомила в інтерв'ю для М1. Журналістка застала її у весільній сукні під час зйомок нового кліпу. У кадрі співачка продемонструвала не тільки вінчальне вбрання, а й дорогоцінну каблучку в коробочці у формі серця.

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Чи приміряла вона образ нареченої тільки для зйомок, чи планує незабаром одягнути його в реальному житті, Камалія зізнаватися не стала. "Так, мені освідчуються й я освідчуюся у коханні. І у мене є навіть обручка. Скоро вже буде моя. Обмінююся обручками з коханим", - заінтригувала шанувальників зірка.

Камалія новини - Камалія натякнула на друге заміжжя / скріншот YouTube

Камалія новини - Камалія натякнула на друге заміжжя / скріншот YouTube

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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Раніше Камалія відверто розповіла про стосунки з ексчоловіком після розлучення. Шанувальники артистки довго не могли повірити, що вона розійшлася з Мохаммадом Захуром після 20 років разом.

Також співачка отримала складно прогнозоване ушкодження, про яке соромилася розповісти фанатам. Втім пізніше Камалія все ж розкрила подробиці своєї моторошної травми.

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