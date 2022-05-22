Службовець ЗСУ став Заслуженим артистом України

Андрій Федінчик отримав звання Заслуженого артиста України / instagram.com/andreyfedinchik

Зірка українських серіалів Клан ювелірів, Папаньки і Кріпосна, актор Андрій Федінчик отримав звання Заслуженого артиста України. У зв'язку з тим, що з першого дня повномасштабної війни чоловік вступив територіальну оборону Житомира, де провів юність і дитинство, нагороду за нього отримала його дружина - українська актриса кіно, театру і дубляжу Наталка (Наталія) Денисенко.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Денисенко показала церемонію нагородження українських артистів званнями, яку проводив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Національній опері України.

Денисенко підкреслила, що офіційно звання Заслуженого Федінчик отримав ще в 2021 році, проте через низку обставин не зміг прийняти її.

Новоспечений Заслужений артист України і Наталка Денисенко познайомилися під час зйомок серіалу Клан ювелірів. Так екранна пара скоро стала справжньою сім'єю. Разом актори виховують п'ятирічного сина, якого також назвали Андрієм.

Наталка Денисенко отримала звання Заслуженого артиста замість чоловіка Андрія Федінчика / instagram.com/natalka_denisenko

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