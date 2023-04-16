Скандальний дует Anna Maria висловилися про батьків-путіністів і нарешті відповіли, чий Крим

Марія і Анна Опанасюк поскаржилися на те, що їх вважають зрадницям України, і розповіли про свою позицію щодо війни.

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Дует Anna Maria висловилися про хейт, війну в Україні та батьків-путіністів / instagram.com/annamariaduet

Учасниці Нацвідбору на Євробачення-2019 співачки Марія та Анна Опанасюк (дует Anna Maria) нещодавно потрапили в скандал: українська журналістка Зоя Казанжи опублікувала викривальний пост, в якому висловлює своє здивування тим фактом, що артистки ведуть проукраїнську діяльність виступають з благодійними концертами на підтримку цивільних і військових українців.

На думку журналістки така діяльність дуету не в'яжеться з політичною діяльністю їхніх батьків, які залишилися жити в анексованому Крим, і підтримують керівництво країни-окупанта. Також Казанжи пригадала і скандал, який розгорівся під час Нацвідбору на Євробаченні в 2019 році, коли Анна і Марія не змогли відповісти на питання про Крим.

Зараз повна хейта в бік артисток піднялася з новою силою. Вони вирішили записати відеозвернення, яким поставили крапки над і у всіх спірних питаннях, які виникали щодо їх діяльності. Ролик з'явився на сторінці дуету в Instagram.

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"Є люди, які досі називають нас зрадницями, проросійськими співачками. ... Ми просто не розуміємо, навіщо з нас робити якихось монстрів, якщо ми просто звичайні люди. Які так само ходять по місту, їздять в метро. Для нас ця війна така сама болюча, як і для кожного українця. ... Ті, хто склідкує за нами, бачать, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ми одразу підтримали на 200% Україну. Ми засудили російську агресію. Ті, хто слідкує за нами, бачить, що ми дали, даємо і будемо давати безліч благодійних концертів по всій країні і не тільки - для дітей, для переселенців, в лікарнях, у військових частинах. Це - наша позиція. Ось наша позиція. Це наш вибір, наші дії, ми не хочем цим хизуватися, але хочемо, щоб про цю діяльність знали. Ми дуже сподівалися і вірили в те, що люди побачать наші дії, і зроблять висновки. Але ні, цього не достаньо. Хтось просто впритул не хоче бачити нашу реальну справжню позицію. Так от ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо. Так, Крим - це Україна, і інакше бути не може. Був, є і буде Україною. Ми народлися в Україні, це наша Батьківщина. І якщо б ми мали інші погляди, якщо б ми мали іншу думку, ми б, напевно, були вже не тут. Але ми тут. Ми тут живемо, ми тут народжуємо дітей. Це про щось каже? І більш того: одне діло просто сказати цю фразу і просто мати таку позицію, інші справа - доводити це дією. Ми вважаємо, що ми, як кримчанки, завжди доводили, що Крим - це Україна кожною своєю дією. Бо вже більше 10 років ми пишемо пісні українською, ми співаємо українською, це наш вклад в розвиток української культури і музики", - заявляють сестри Опанасюк.

Також вони не оминули увагою і своїх батьків - артистки відмовляються брати на себе відповідальність за їхні дії, адже переконані, що діти не повинні нести відповідальність за діяльність їхніх батьків. "Люди, ми не маємо відповідати за своїх батьків. Наші батьки - це окремі люди, у них своє життя. А ми - окремі люди. Дорослі люди. Нам не по п'ять, не по десять років. І в нас своє, власне життя. І ми маємо відповідати лише за власні вчинки. І за ці вчинки ми відповідаємо, і нам не соромно за них. Тому що це гідні вчинки, достойні вчинки, які, особливо зараз, підтримують країну. Ми вважаємо, що головне це те, що ми робимо все від душі. І жодна наша дія, наш вчинок не протирічить по-перше ні закону України, конституції України. А по-друге - нікому не зашкодив", - підкреслює дует Anna Maria.

Раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва почала нахвалювати українських артисток за те, що дует Anna Maria, який потрапив у фінал українського Нацвідбору на Євробачення-2019, майстерно дав відсіч опонентам під час інтерв'ю з питаннями про анексію Криму.

Також співачки Марія та Анна Опанасюк, які оскандалилися із заявою щодо Криму, розплакалися прямо на сцені після свого виступу в 2019 на національному відборі на Євробачення.

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