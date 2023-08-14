Скандальна Оксана Байрак втекла до РФ і якшається з пропагандистами

При цьому режисер Байрак боягузливо ховається від розгніваних українців в соціальних мережах.

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Оксана Байрак переїхала в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/ksanabayrak

Режисер українського походження Оксана Байрак ("Жіноча інтуїція", "Аврора", "Ніщо не трапляється двічі") на початку повномасштабної війни в Україні просувала в соціальних мережах наративи про "братні народи", "артистів поза політикою", та у військовій агресії країни-окупанта цілком звинувачувала Україну.

Проте до недавніх пір Байрак залишалася в Одесі - справно ходила в бомбосховище, з ностальгією згадуючи СРСР, і звинувачуючи української уряд. Нещодавно вона закрила сторінки в соціальних мережах від користувачів з України.

Одна з українських кіноспільнотз'ясувала, з якої причини: Оксана Байрак перебралася до рф, і зараз живе в Санкт-Петербурзі - рідному місті директора країни на болотах.

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Тепер на сторінці режисера - суцільні зізнання в коханні рф і фотографії з відомими артистами-путіністами. Наприклад, на скрін потрапив знімок Байрак з актором Антоном Батирьовим (грав у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" з українськими акторами - прим. редактора) - затятим шанувальником війни в Україні та геноциду українців.

Оксана Байрак переїхала до РФ / instagram.com/kino.sity

Нагадаємо, ще до повномасштабної війни в Україні Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка підтримала Путіна. Її режисер вважає розсудливою людиною, а інших - гієнами.

Пізніше про зраду Байрак публічно висловилася українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна", Наталка Денисенко. Між нею і режисером відбулася неприємна розмова.

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