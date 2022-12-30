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Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчя

30 грудня 2022, 22:08
Яна Шемаєва показала, як виглядає після падіння з триметрової висоти.
Jerry Heil
Jerry Heil показала величезну гематому на обличчі після її падіння зі сцени / instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) тиждень тому постраждала під час сольного концерту в Тернополі - впала в оркестрову яму з висоти 3 метрів.

Співачка отримала забиття та зламала ребро, але швидко йде на поправку. Її вже виписали з лікарні, і вона навіть приступила до створення нових пісень. На своїй сторінці в Instagram вона показала роботу над новим треком, хоч і зізналася, що самопочуття залишає бажати кращого.

"З ранку писала в готелі нову пісню, поки ви спали! Поки що болить легеня, коли співаю. Але натхнення прохане. Треба ловити, поки є", - пише артистка.

Також на своєму Telegram- каналі Шемаєва показала, що сталося з її обличчям через тиждень після травми. Гематома, яка розтягнулася від чола до вуха, надбала зловісного зеленого кольору, та виглядає тепер моторошно.

"Сьомий день выд падіння. Я позеленіла", - з властивим їй гумором прокоментувала свій зовнішній вигляд Джеррі Хейл.

Джеррі Хейл
Jerry Heil показала величезну гематому на обличчі після її падіння зі сцени / t.me/jerryheil

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.

Інші новини:

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