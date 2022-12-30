Шрек, Халк або Грінч: Jerry Heil шокувала шанувальників гематомою на пів-обличчя

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) тиждень тому постраждала під час сольного концерту в Тернополі - впала в оркестрову яму з висоти 3 метрів.
Співачка отримала забиття та зламала ребро, але швидко йде на поправку. Її вже виписали з лікарні, і вона навіть приступила до створення нових пісень. На своїй сторінці в Instagram вона показала роботу над новим треком, хоч і зізналася, що самопочуття залишає бажати кращого.
"З ранку писала в готелі нову пісню, поки ви спали! Поки що болить легеня, коли співаю. Але натхнення прохане. Треба ловити, поки є", - пише артистка.
Також на своєму Telegram- каналі Шемаєва показала, що сталося з її обличчям через тиждень після травми. Гематома, яка розтягнулася від чола до вуха, надбала зловісного зеленого кольору, та виглядає тепер моторошно.
"Сьомий день выд падіння. Я позеленіла", - з властивим їй гумором прокоментувала свій зовнішній вигляд Джеррі Хейл.
Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.
Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.
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