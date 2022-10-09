"Зараз це зовсім не проблема": Костянтин Войтенко вперше прокоментував скандальне розлучення

Костянтин Войтенко розповів про розлучення з Валентиною Марініною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Український актор, зірка серіалів Село на мільйон і Коли ми вдома, Костянтин Войтенко вперше розповів про кризу в сім'ї восени 2021 року - під час зйомок Танців з зірками-8 артист зізнався, що не живе з дружиною, танцівницею Валентиною Марініною.

Після цього подружжя робило спроби возз'єднатися. Головним чином заради спільної доньки - 6-річної Емілії. Проте тиждень тому Марініна заявила, що більше не є дружиною Войтенка, і не бажає мати з ним нічого спільного.

В інтерв'ю Сніданку з 1 + 1 Костянтин змалював своє бачення розставання з дружиною: "Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Неважливо, що в тебе відбувається. Ти повинен бути людиною, зараз такі часи, що якщо ти поводитимешся як не людина… Треба нормально спілкуватися".

Войтенко вважає, що зараз не найкращий час для того, щоб зациклюватися на негативі. Для себе він прийняв рішення не переносити свої складні відносини з Марініною на Емілію. Відносини з дочкою - єдине, що його всерйоз хвилює зараз.

"Моє завдання яке. Я батько. Якщо у мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб в мене вийшло з дитиною. Я повинен бути нормальним гарним батьком. В наші часи, коли руйнуються сім'ї не лише через те що, розлучення, треба фокусуватися на доброму. У мене дуже багато знайомих загинуло на цій війні, руйнуються сім'ї саме так. І те, що хтось зараз розлучається, мені здається, зараз зовсім не проблема. Розлучайтеся, якщо вам цього хочеться", - говорить актор.

Раніше стало відомо, як на чутки про роман між голлівудським актором Бредом Піттом і американською моделлю Емілі Ратаковскі відреагувала Анджеліна Джолі, його колишня дружина.

У відвертому інтерв'ю Тоня Матвієнко розповіла про зради та інтим, який вона практикує з Арсеном Мірзояном, коли вони не можуть перебувати поруч.

Інші новини: