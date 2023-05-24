Найсексуальніший чоловік у світі одружується - ЗМІ

Кріс Еванс з нетерпінням чекає весілля з португальською красунею Альбою Баптістою.

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Кріс Еванс та Альба Баптіста одружуються / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/alba.baptista

Американський актор, "Капітан Америка" і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс вирішив зав'язати з холостяцьким життям, та зробити свою подругу, португальську акторку Альбу Баптісту, своєю дружиною.

Про це повідомляє видання Radar з посиланням на джерело з близького оточення пари. Еванс вважає Баптісту дівчиною своєї мрії, і йому не терпиться зв'язати себе узами шлюбу з нею. Інсайдери стверджують, що церемонія пройде в кінці літа 2023 року. Це буде закрита вечірка з найближчими родичами і друзями.

Закохані все ще підшукують місце для весілля. Вони вже вирішили, що все буде відбуватися в рідному Евану штаті Массачусетс, де він з Альбою живе останній рік. "Кріс дуже прив'язаний до ідеї одружитися там, де він виріс. Вони шукають місця в Конкорді, Мартас-Він'ярд і нинішньому лідері Кейп-Коді, де він провів дитинство, і йому подобається ідея весілля на піску", - повідомляє виданню джерело.

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41-річний Кріс Еванс раніше ніколи не був одружений. Він зустрічався з акторками Джессікою Біл, Мінкою Келлі та Дженні Слейт. З Альбою Баптістою актор познайомився наприкінці 2021 року, хоча достеменно невідомо, коли саме між ними зав'язався роман.

У січні 2023 року Еванс підтвердив стосунки з Баптістою, і натякнув, що вони тривали протягом більшої частини 2022 року. Альба роман з Крісом не коментує.

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