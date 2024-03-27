"Найпривабливіший" Гнатковський розкрив подробиці про зйомки в "Довбуші"

На Київстар ТБ — новий випуск проєкту "Про кіно для ТеБе" із заслуженим артистом України Олексієм Гнатковським.

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Олексій Гнатковський про зйомки у Довбуші - Про кіно для ТеБе / Пресслужба

Відомий українському глядачеві за роллю Івана у фільмі Олеся Саніна "Довбуш" актор Олексій Гнатковський став героєм нового випуску проєкту Київстар ТБ "Про кіно для ТеБе". Олексій розповів ведучому Володимиру Рабчуну про те, чому погодився зіграти брата легендарного ватажка опришків та як відмовлявся від багатьох ролей в кіно.

Гнатковський нещодавно отримав звання найсексуальнішого актора України. Олексій же прокоментував, що таке народне визнання для нього виявилося трохи невчасним, адже напередодні він у Києві презентував виставу про Розстріляне Відродження, яку привіз із Івано-Франківська. Над цією темою митець працював кілька років.

"Я вважаю, що в моїй країні за це і йде війна. Моя країна за це воює — щоби ми свій ум переформатували, щоб ми викинули окупанта з голови. Тому що росія почала війну не танками, не ракетами. Спочатку до нас в голови зайшла історія мови, історія культури… Достоєвський, Булгаков. А щоби вони туди зайшли, наше винищили", — поділився гість.

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Тому Олексій Гнатковський вважає, що говорити та пам'ятати про такі віхи в історії, як Розстріляне Відродження, дуже важливо.

Любов, на думку артиста, керує цим світом. І саме по любов, за словами Гнатковського, він прийшов в Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

"Я ніколи в житті не думав, що буду працювати в театрі й ніколи не планував. Я закінчив політологію. Я танцював все життя в народному колективі у Франківську. Мій товариш, з яким ми танцювали в колективі, працював в театрі в балеті й він каже: "Слухай, нам треба пацанів, йди поможи мені". Я приходжу — а там дівчата красиві. Все, я кажу: "Давай я тут попробую" (сміється, — ред.). Я фактично в театр прийшов по любов і якось прижився. Мене почали помічати режисери, які там працювали", — поділився Олексій Гнатковський.

Олексій Гнатковський про зйомки у Довбуші - Про кіно для ТеБе / Пресслужба

"Довбуш" підкорив актора насамперед ідеєю та командою, яка взялася працювати над цією стрічкою.

"Я ніколи не знімався в інших фільмах. Я театральний актор. Це не означає, що я не хотів (зніматися у фільмах, — ред.). Я ніколи не ходив на кастинги. Моя душа в театрі: я люблю любов наживо. В російськомовному ніколи не знімався, були пропозиції якісь раніше. Чому мені там бути? "Засвітитися"? Я знаю собі ціну. "Світитися" — це не моя історія й тому я відмовлявся. І тут пропонує тобі роль Санін. Ти розумієш, що це були якісь там "лади", а це тобі "ролс-ройс" пропонують. Чувак, це апріорі "так". Це Санін, це Михальчук, це команда, яка там зібралася. Це професіонали величезні. Ми, коли робили цей фільм, то знали, що ми робимо епохальне українське кіно", — поділився Гнатковський.

Своїми орієнтирами в кіно Олексій назвав Леся Курбаса та Івана Миколайчука. А роллю, якою пишається, вважає роль самого себе — Олексія Гнатковського. Він зазначив, що всі свої ролі проживає, а найголовнішу почав втілювати з народженням.

Повну версію інтерв'ю в "Про кіно для ТеБе" у вільному доступі для всіх користувачів можна переглянути на Київстар ТБ за посиланням.

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