'Найбільша радість': Віталій Козловський уперше показав обличчя сина

Український популярний співак Віталій Козловський презентував кліп на свою нову пісню "Сину".
У кліпі, який опубліковано в YouTube, з'явилися кадри із сімейної фотосесії співака, на яких Віталій позував разом із дружиною Юлією Бакуменко, а також сином - Оскаром. Варто зазначити, що Козловський вперше показав обличчя сина.
"Сьогодні синові виповнюється сім місяців, і саме цю дату я вибрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма. Коли Оскар буде дорослим, у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам'ятати, яким він був маленьким, якими були ми поруч із ним", - зазначив Віталій.
Нагадаємо, у лютому 2024 року артист уперше став батьком і він навіть був присутній на пологах у дружини Юлії.
Новий кліп Віталія Козловського - сімейні кадри
Дивіться кліп Віталія Козловського "Сину":
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Віталій Козловський - останні новини за темою
Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.
Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.
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