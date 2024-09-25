'Найбільша радість': Віталій Козловський уперше показав обличчя сина

Артист порадував шанувальників сімейними кадрами.

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Віталій Козловський присвятив синові пісню / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music/?hl=uk

Український популярний співак Віталій Козловський презентував кліп на свою нову пісню "Сину".

У кліпі, який опубліковано в YouTube, з'явилися кадри із сімейної фотосесії співака, на яких Віталій позував разом із дружиною Юлією Бакуменко, а також сином - Оскаром. Варто зазначити, що Козловський вперше показав обличчя сина.

Віталій Козловський / інфографіка: Главред

"Сьогодні синові виповнюється сім місяців, і саме цю дату я вибрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма. Коли Оскар буде дорослим, у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам'ятати, яким він був маленьким, якими були ми поруч із ним", - зазначив Віталій.

Нагадаємо, у лютому 2024 року артист уперше став батьком і він навіть був присутній на пологах у дружини Юлії.

Новий кліп Віталія Козловського - сімейні кадри

Дивіться кліп Віталія Козловського "Сину":

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Віталій Козловський - останні новини за темою

Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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