"Російська горілка - що ти накоїла": путіністка Циганова з чоловіком поїхала на Донбас

Одіозна російська співачка-путіністка Віка Циганова і її чоловік-продюсер Вадим приїхали розважати на Донбас російським і чеченських бойовиків.

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Сімейство Циганових давно відоме своєю підтримкою путінського режиму / колаж Главред, фото соцмережі, скріншот з відео

Скандально відома своїм великодержавним шовінізмом російська блатна співачка Віка Циганова і її чоловік-продюсер Вадим (той самий, який говорив, що путінські війська воюють не з українцями, а з рептилоїдами), приїхали розважати терористів на тимчасово окупований Донбас.

Зокрема, артисти-путіністи поїхали в батальйон "Ахмат", який підпорядковується чеченському диктатору Разману Кадирову. Циганова, як завжди, не стала соромитися і видала порцію пропагандистського марення про те, що окупанти "протистоять сатанізму під прапорами Христа". Артистка почала оспівувати "русский мир" і не забула себе похвалити, назвавши "шоу", яке вона влаштувала в окупованому українському населеному пункті, "першим і єдиним в історії"

"Русский мир, спецназ "Ахмат" - під прапорами Христа! Під прапорами Христа ми провели захід, якого не було ніколи в нашій історії. Представники всіх конфесій, представники всіх традиційних релігій, представники багатьох національностей Росії стояли разом під одними прапорами – прапорами російського світу, прапорами Ахмата і прапорами з Спасом нерукотворним. Сьогодні ми шукали і, здається, знайшли те, що нас справді об'єднує, коли мусульмани рука об руку з християнами протистоять сатанізму!", - щедро лився потік свідомості Циганової.

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Втім, Циганови не зупинилися тільки на піснях для окупантів. Вони передали ворожим солдатам зброю і техніку ‒ детектор дронів, антидрони, тепловізор і комплекс захисту від FPV-дронів.

Санкції ЄС проти артистів-путіністів

У липні 2022 року в Брюсселі був опублікований сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Чиновники ЄС пояснили, що Машков активно підтримує дії путінського режиму, а тих, хто виступає проти війни Росії і України, прямо називав "нелюдьми" ‒ нехай навіть це і була його рідна дочка Марія.

Пізніше, в листопаді того ж року, керівництво Європейського Союзу погодило восьмий пакет санкцій проти країни-агресора-Росії.

Серед тих, хто потрапив під санкції – три артисти, які активно підтримують війну в Україні і дії президента-диктатора Володимира Путіна ‒ співаки Олег Газманов, Микола Расторгуєв (соліст групи "Любе") і скандальна співачка Юлія Чичеріна.

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