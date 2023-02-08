Російська актриса, яка на смерть збила людину, отримала новий статус

Актриса на смерть збила жінку на своїй іномарці, але продовжує активно зніматися в кіно.

Анна Большова / Скріншот відео з youtube.com

Популярна російська актриса Анна Большова, яка в минулому році на смерть збила жінку на своєму авто, отримала новий статус у справі про ДТП.

За інформацією телеграм-каналу "Звездач", Анна Большова не визнана підозрюваною у справі про смертельну ДТП.

Канал повідомляє, що 14 жовтня 2022 року актриса на своїй машині збила жінку. За фактом смертельної ДТП було порушено кримінальну справу. Слідство триває більше трьох місяців, були призначені судова медична та автотехнічна експертизи.

ЗМІ повідомляє, що Большова все ще не визнана підозрюваною. Про це розповіла адвокат Яна Чиж: "Справу порушили за наявністю трупа. Тільки після експертиз буде визначено, хто підозрюваний".

У момент ДТП актриса кіно і театру була твереза, в машині перебувала одна. Вона сама зателефонувала в поліцію і викликала швидку допомогу для потерпілої. Поки проводяться експертизи, Анна бере участь в концертах і театральних постановках.

Нагадаємо, 14 жовтня російська актриса Анна Большова стала учасницею смертельного ДТП.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Звездач", актриса збила жінку на смерть. За результатами експертизи, загибла була в нетверезому стані.

Загиблою виявилася молода жінка, 31-річна Олеся Соколова (за деякими даними Борисенко). Дівчина проживала в місті Обнінськ. У неї залишилося двоє дітей. Старшому синові Олесі зараз близько 18 років.

Також раніше популярний кіно актор Юрій Батурин, який народився в Кіровоградській області і жив у Дніпропетровську, вважає себе російським актором, розповів про те, чому з ним не спілкуються його батьки, які залишилися в Україні і переживають обстріли російськими ракетами.

За словами актора, батьки вважають його ворогом і вони не спілкуються з ним з 24 лютого, з дня, коли Росія вторглася в Україну. При цьому, артист, як пише пропагандистське видання, щиро дивується, чому рідні люди не схвалюють цього.

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