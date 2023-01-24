Російський фігурист прочухався і почав приходити в себе

Російські медіа повідомили, що російський фігурист Роман Костомаров почав потихеньку приходити до тями.
Принаймні про це повідомляє телеграм-канал "Звездач".
"Роман Костомаров почав приходити до тями. Ніч пройшла спокійно, без змін. Роман поступово починає приходити до тями, але все ще тримається температура", — повідомляє джерело Матч ТВ. Причини хвороби лікарі так і не можуть встановити", - пише ЗМІ.
Нагадаємо, раніше російський кіноактор Юрій Батурин, який народився в Кіровоградській області і жив у Дніпропетровську, розповів про стан російського фігуриста Романа Костомарова, який кілька днів перебуває у важкому стані в реанімації.
За словами зрадника, фігуристу Костомарову стало гірше. "Костомаров, кажуть, в даний час не дуже хороший за станом здоров'я, у нього дуже сильні погіршення. Просто я трохи знаю про це. Дай Бог йому здоров'я. Знайомий з ним особисто, живемо в одному районі. Він спортсмен, думаю, що вибереться", — пояснив Батурин.
В якому стані Костомаров
Роман Костомаров був госпіталізований в клініку в ніч на 10 січня з пневмонією. Лікарі негайно помістили спортсмена в реанімацію.
До ранку 11 січня Роману Костомарову стало гірше, він був перевезений до Комунарки.
Вже майже тиждень спортсмен знаходиться в комі, він підключений до апаратів ШВЛ і ЕКМО. Лікарі не роблять поки ніяких прогнозів.
Повідомлялося, що у Костомарова почали синіти ноги.
Зазначимо також, що фігурист після початку повномасштабної війни Росії проти України лицемірно заявив, що країна-терорист ніколи ні на кого не нападала.
"Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз з Україною в своїх інтересах - це утопія! Росія - не терпила! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!"- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
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