Російський фігурист прочухався і почав приходити в себе

Фігурист, який підтримує війну, нібито почав приходити в себе.

Роман Костомаров і Регіна Тодоренко / 7днів

Російські медіа повідомили, що російський фігурист Роман Костомаров почав потихеньку приходити до тями.

Принаймні про це повідомляє телеграм-канал "Звездач".

"Роман Костомаров почав приходити до тями. Ніч пройшла спокійно, без змін. Роман поступово починає приходити до тями, але все ще тримається температура", — повідомляє джерело Матч ТВ. Причини хвороби лікарі так і не можуть встановити", - пише ЗМІ.

Нагадаємо, раніше російський кіноактор Юрій Батурин, який народився в Кіровоградській області і жив у Дніпропетровську, розповів про стан російського фігуриста Романа Костомарова, який кілька днів перебуває у важкому стані в реанімації.

За словами зрадника, фігуристу Костомарову стало гірше. "Костомаров, кажуть, в даний час не дуже хороший за станом здоров'я, у нього дуже сильні погіршення. Просто я трохи знаю про це. Дай Бог йому здоров'я. Знайомий з ним особисто, живемо в одному районі. Він спортсмен, думаю, що вибереться", — пояснив Батурин.

В якому стані Костомаров

Роман Костомаров був госпіталізований в клініку в ніч на 10 січня з пневмонією. Лікарі негайно помістили спортсмена в реанімацію.

До ранку 11 січня Роману Костомарову стало гірше, він був перевезений до Комунарки.

Вже майже тиждень спортсмен знаходиться в комі, він підключений до апаратів ШВЛ і ЕКМО. Лікарі не роблять поки ніяких прогнозів.

Повідомлялося, що у Костомарова почали синіти ноги.

Зазначимо також, що фігурист після початку повномасштабної війни Росії проти України лицемірно заявив, що країна-терорист ніколи ні на кого не нападала.

"Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз з Україною в своїх інтересах - це утопія! Росія - не терпила! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала!"- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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