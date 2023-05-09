"Народи мені дитину": Кіркоров благав відому співачку про спадкоємця

Скандальний російський співак Філіп Кіркоров виховує двох дітей-11-річну Аллу-Вікторію і десятирічного Мартіна.
Спадкоємців артисту народила сурогатна мати, але дітей він хотів від співачки Лади Денс.
За її словами, в кінці 80-х вона працювала бек-вокалісткою у Кіркорова. Тоді між ними виникла інтрижка, яка ледь не переріс у щось більше - Кіркоров хотів зробити дитину співачці.
"Він взагалі вчепився, каже: "Роди мені дитину", - поділилася Денс.
Вагітніти від Кіркорова співачка не погодилася.
Нагадаємо, нещодавно Кіркоров зганьбився на червоній доріжці у Crocus City Hall. Зокрема, йому не сподобалося питання журналіста щодо його кошлатої вибіленої "зачіски". Після питань про наряд артиста, один з журналістів вирішив поцікавитися зачіскою Кіркорова: "можна дізнатися, що у вас з зачіскою?".
Раніше Кіркоров в черговий раз потрапив у скандал. Так, під час одного зі своїх виступів, артист-путініст вліз на свого танцюриста, імітуючи непристойні рухи тіла. І це йому так просто з рук не зійшло.
Дивіться відео про те, як проти російських артистів РНБО ввели санкції:
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