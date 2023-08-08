УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

Анна Підгорна
8 серпня 2023, 15:39 оновлено 8 серпня, 15:39
46
"Термінатор" все життя бореться за те, що іншим дається без будь-яких зусиль.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер зізнався, що страждає на дислексію / ua.depositphotos.com

Герой бойовиків, бодібілдер і колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер не справляє враження слабкої, невпевненої в собі людини, яка має проблеми зі шкільної лави.

Проте, артист на своїй сторінці в Instagram зізнався, що все життя страждав від невиліковного неврологічного розладу, за який в дитинстві його карали. Залізний Арні - дислексик, тобто відчуває мимовільні труднощі при письмі і читанні.

"Ось мій секрет: я жахливо читаю. У 1950-х роках в Австрії не говорили про нездатність до навчання, тому більшу частину часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою, і мене ляпали лінійкою. Але тепер я знаю, що у мене дислексія", - розповів він під час анонсу автобіографічної аудіокниги, яка побачить світ у жовтні.

відео дня

Також Шварценеггер розповів, що до кожної своєї ролі готувався з великою старанністю, адже кожен новий сценарій ставав для нього особистим випробуванням.

"Коли я готуюся до фільму, я перечитую сценарій знову і знову протягом декількох місяців, поки не вивчу напам'ять кожен рядок. Мені потрібен час і повторення, щоб зрозуміти слова", - зізнається Залізний Арні.

Раніше акторка і колишня дружина Бреда Пітта Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю, чого не робила вже досить давно. Енджі примірила образ античної діви.

Також стало відомо, що шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - артисти разом лише рік, як чоловік і дружина, проте проблеми вже затьмарюють їхнє сімейне життя.

Інші новини:

шоу-бізнес Арнольд Шварценеггер новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про продвійний удар у Покровську

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про продвійний удар у Покровську

15:56 Україна
РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:49 Україна
"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

14:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:56

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про продвійний удар у Покровську

15:49

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:39

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

15:35

Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

15:15

Хитрість досвідчених пекарів: навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:05

Вагітна Камінська вимагає від Ілона Маска гроші на пологи

15:03

Закрити не можна залишити новости компании

14:48

Смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі" — ЗМІ

14:42

Чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони блищали: несподіваний засіб

Реклама
14:22

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

13:48

Як не стати заручником системи?Погляд

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

Реклама
12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 серпня 2023: Овну - хороша покупка, Близнюкам - насолода

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

11:06

Трагедія в родині Сандри Буллок: актриса втратила любов свого життя

10:54

Безіменний палець без кільця: Портман підігріла чутки про розлучення з чоловіком-зрадником

10:06

Жінка зайшла у ванну і сторопіла - з підлоги стирчала собача головаВідео

09:52

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

09:36

Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

09:24

Від 70 до 90 грн: ціни на суперпопулярні літні ягоди рвуться вгору - що сталося

09:10

Поки імперія жива, майбутнього в утворення під назвою "Росія" немаєПогляд

09:09

Пилу не буде кілька тижнів: дівчина приготувала супер-засібВідео

08:59

"Це біль на все життя": у Мережі розридалися над постом, присвяченому Павликом померлому синові

08:50

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна - Держдеп США

08:49

Крабами і не пахне: з чого насправді зроблені крабові палички

Реклама
08:18

Байден і Білий дім готують додаткові гроші для України - CNN

08:00

Половину життя віддав службі: у Покровську загинув заступник глави ДСНС Донбасу

07:25

Росіяни побіжать із Криму на баржах: астролог назвав дату руйнування Кримського мостуВідео

07:21

США оголосять про новий пакет допомоги Україні: у Reuters дізналися, що до нього увійде

07:05

Заплутана загадка з неймовірною відповіддю: потрібно знайти тигра у лісі

06:48

Кощієва смерть: чого Путін боїться найбільше?Погляд

06:43

РФ вдарила двома ракетами по Покровську: кількість жертв і поранених зрослаФото

06:25

Карта дня: що віщує Таро на 8 серпня

06:25

Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

04:40

Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції – експерт

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти