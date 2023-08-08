Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

"Термінатор" все життя бореться за те, що іншим дається без будь-яких зусиль.

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Арнольд Шварценеггер зізнався, що страждає на дислексію / ua.depositphotos.com

Герой бойовиків, бодібілдер і колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер не справляє враження слабкої, невпевненої в собі людини, яка має проблеми зі шкільної лави.

Проте, артист на своїй сторінці в Instagram зізнався, що все життя страждав від невиліковного неврологічного розладу, за який в дитинстві його карали. Залізний Арні - дислексик, тобто відчуває мимовільні труднощі при письмі і читанні.

"Ось мій секрет: я жахливо читаю. У 1950-х роках в Австрії не говорили про нездатність до навчання, тому більшу частину часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою, і мене ляпали лінійкою. Але тепер я знаю, що у мене дислексія", - розповів він під час анонсу автобіографічної аудіокниги, яка побачить світ у жовтні.

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Також Шварценеггер розповів, що до кожної своєї ролі готувався з великою старанністю, адже кожен новий сценарій ставав для нього особистим випробуванням.

"Коли я готуюся до фільму, я перечитую сценарій знову і знову протягом декількох місяців, поки не вивчу напам'ять кожен рядок. Мені потрібен час і повторення, щоб зрозуміти слова", - зізнається Залізний Арні.

Раніше акторка і колишня дружина Бреда Пітта Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю, чого не робила вже досить давно. Енджі примірила образ античної діви.

Також стало відомо, що шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - артисти разом лише рік, як чоловік і дружина, проте проблеми вже затьмарюють їхнє сімейне життя.

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