"Робота займала 24/7 часу": Мішина пояснила, чому її син довго жив у Криму

Актриса Ксенія Мішина після пологів віддала сина на виховання батькам, а сама будувала кар'єру, щоб забезпечувати сім'ю.

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Ксенія Мішина і її син Платон / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська актриса Ксенія Мішина (зірка серіалу "Кріпосна" і колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка") розповіла про те, з якими труднощами їй довелося зіткнутися в ролі матері-одиначки. Про це артистка розповіла в Instagram-stories.

Мішина народила сина Платона в досить юному віці - 22 роки. Артистка не була заміжня і розлучилася з батьком свого первістка ще до його народження. І Мішина каже, що розуміла – їй самій доведеться нести відповідальність за життя хлопчика. Тому, стверджує актриса, їй і довелося залишити хлопчика на маму, яка живе в Севастополі, в тимчасово окупованому Росією Криму. І будувати кар'єру, щоб забезпечувати себе і сина

"Спасибі долі за те, що вона мені подарувала таку прекрасну маму. Скільки б розбіжностей у мене з нею не було, я завжди знаю, що вона була моєю подушкою безпеки, щодо мого сина. І поки я підіймалася по своїх горах, вона допомагала мені з сином", – написала Мішина.

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Актриса не стала приховувати, що Платон до 7 років жив з її мамою в Севастополі, адже їй довелося працювати 24 години на добу.

"Забрати Платона я змогла, коли йому було 7 років. І саме тоді, коли у мене з'явилася можливість найняти няню, тому що моя робота займала 24/7 часу. З цього моменту у мене почалася серйозна практика над роллю матері. Бути одночасно мамою і татом – це завдання не з легких. Але основне особисте правила у відносинах з сином – це не виховувати, а ростити, любити і приймати", – підсумувала вона.

Дивіться на відео інтерв'ю Ксенії Мішиної:

Нагадаємо, відео того, як система ППО в Києві відбиває ракетну атаку російських окупантів в ніч на 16 травня, з'явилося в соцмережах ексдружини Київського наркодилера Юрія Чернецького співачки Інни Воронової і актриси Ксенії Мішиної.

При цьому Воронова на відео навіть повідомила свою локацію. Мішина цього робити не стала, але від хейта це її не врятувало.

Намагаючись захиститися від хейтерів, актриса звернула їхню увагу - мовляв, у Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких "видно абсолютно все, що відбувалося".

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Всі повинні бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають", – підкреслила Мішина.

Пізніше актриса публічно вибачилася за свою поведінку.

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