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Путінському гінцю Лепсу всучили зброю на Донбасі

14 травня 2022, 14:39

Російський співак відкрито підтримує війну та окупантів.

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Путінському гінцю Лепсу всучили зброю на Донбасі / скріншот

Співак Григорій Лепс, який всіляко підтримує військове вторгнення Росії в Україну, перебував у "ДНР". Пропагандисти невизнаної республіки похвалилися відео зі стрільбища.

На що з'явилася записи в мережі видно, як Лепс він стріляє по мішенях з різної зброї, а за ним "хвостиком" слідують оператори.

Розвага вийшла досить небезпечною, оскільки відомо, що Лепс страждає від алкоголізму. Чим закінчилася стрілянина по мішенях - не відомо.

Судячи з усього, таким чином окупанти мають намір підняти бойовий дух своїх солдатів, який в останні дні "отримую по зубах" від ЗСУ.

Нагадаємо, заядли путініст Григорій Лепс поділитися відео, на якому він їде в службовому автомобілі з російською символікою. За кермом - військовий, по радіо грає пісня Володимира Висоцького під назвою лицарський турнір.

читайте такожКароль катком пройшлася по рашисту Лепсу: "ти будеш їжею для черв'яків"У такому антуражі співак вирушив на Донбас з концертами, де окупанти відзначали "День Республіки".

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війна в Україні Григорій Лепс новини Донбасу
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