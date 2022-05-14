Путінському гінцю Лепсу всучили зброю на Донбасі

Російський співак відкрито підтримує війну та окупантів.
Співак Григорій Лепс, який всіляко підтримує військове вторгнення Росії в Україну, перебував у "ДНР". Пропагандисти невизнаної республіки похвалилися відео зі стрільбища.
На що з'явилася записи в мережі видно, як Лепс він стріляє по мішенях з різної зброї, а за ним "хвостиком" слідують оператори.
Розвага вийшла досить небезпечною, оскільки відомо, що Лепс страждає від алкоголізму. Чим закінчилася стрілянина по мішенях - не відомо.
Судячи з усього, таким чином окупанти мають намір підняти бойовий дух своїх солдатів, який в останні дні "отримую по зубах" від ЗСУ.
Нагадаємо, заядли путініст Григорій Лепс поділитися відео, на якому він їде в службовому автомобілі з російською символікою. За кермом - військовий, по радіо грає пісня Володимира Висоцького під назвою лицарський турнір.
читайте такожКароль катком пройшлася по рашисту Лепсу: "ти будеш їжею для черв'яків"У такому антуражі співак вирушив на Донбас з концертами, де окупанти відзначали "День Республіки".
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