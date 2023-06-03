Джерела з оточення російської співачки повідомили, що вона не хоче продавати маєток, тому що він зберігає багато приємних спогадів її сім’ї.

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Пугачова заборонила продавати свій замок під Москвою/ колаж: Главред, фото: teleprogramma.pro, instagram.com/alla_orfey

Про те, що російська співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін хотіли продати свій замок у селі Грязь під Москвою, довгий час ходило багато чуток. У російських ЗМІ навіть повідомляли, що маєток нібито знайшов свого покупця. Проте зараз у російських медіа з’явилася інформація, що подружжя нібито передумало продавати замок за наполяганням Пугачової.

Інформація про таке рішення з’явилася після декількох місяців активних обговорень продажу апартаментів. Про це повідомило російське ЗМІ із посиланням на джерело, наближене до зіркової родини.

"Пугачова рішуче проти. Сім'я не стане цього робити, у всякому разі в найближчому майбутньому", – процитували у ЗМІ слова свого джерела.

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Зазначається, що Алла Пугачова заборонила продавати замок у підмосковному селі Грязь нібито тому, що ця нерухомість зберігає багато щасливих спогадів сім’ї.

Раніше повідомлялося, що всі представники сімейства легендарної радянської співачки Алли Пугачової вже покинули межі країни-агресора РФ. Останнім поїхав її молодший онук Дені Байсаров – син дочки співачки Крістіни Орбакайте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пугачова позбулася останнього бізнесу в РФ. Цей бізнес був пов'язаний з виготовленням взуття. З сайту виробника раптом зникла майже вся взуття, яка випускалася від імені Пугачової і яка все ще була в продажу протягом останнього року ‒ після того, як співачка покинула РФ і почалася пропагандистська кампанія з очорнення її імені.

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