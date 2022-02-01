Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів

Вєрка Сердючка / УНІАН

Відомий український поп-виконавець Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) з'їхався у відповідь на пропозицію російського телевізійного пропагандиста Володимиру Соловйову покарати його за публічне виконання пісні "Батько наш Бандера". Відповідь Данилко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Соловйов в прямому ефірі своєї передачі на порталі YouTube розкритикував Данилко і заявив, що його потрібно "гнати з Росії". Також він запропонував "взяти на олівець" всіх російських артистів, які його підтримали.

"От якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер хоч копійку цьому покидьку дасть. І не треба говорити-ой, Та він хороший хлопець", - сказав Соловйов.

У відповідь Данилко виклав в Instagram відповідний скріншот заяви пропагандиста. Поруч артист розмістив фотографію упаковки таблеток, які застосовуються для лікування шизофренії.

"Володимир Адольфович, терміново в аптеку!",- підписав Данилко фото.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки на новорічному Дизель-шоу виконав повстанську пісню"Батько наш Бандера".