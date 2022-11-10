Проблеми з органами: названа причина погіршення стану Баскова

Названа причина погіршення стану Баскова / скріншот YouTube

У російського співака Миколи Баскова, який з'явився в ефірі росТБ в опухлому вигляді, почалися проблеми зі здоров'ям.

Шоумен Рустам Солнцев вважає, що постраждали нирки артиста.

"Знаєте, я живу з лікарем. Моя дружина - лікар. Вона подивилася на фотографію і відразу сказала, що там, швидше за все, проблема з нирками", - заявив він.

Також Солнцев нагадав, що за останні кілька місяців Басков був дуже активним в медіапросторі РФ і часто зачіпав своїх колег по цеху. Поведінку артиста шоумен порівняв з тим, яке в останні тижні демонструє Кіркоров. Обох співаків Рустам засуджує.

"Сильно задерли хвости. До такої міри, що Кіркоров розсобачений просто. Він зі своєю невихованістю пише Боні слова, які недозволені в його статусі. Я можу собі це дозволити-проклинати якусь свою хейтершу. Але я не народний артист, і моє прізвище не Кіркоров. І я не народний артист Басков. Я розумію, чому ці люди вихоплюють зараз. Ось і нехай. Поділу!",- підсумував шоумен.

Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Також ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

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