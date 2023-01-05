"Зрада вже відбулася": Королева розповіла про своє розлучення

Співачка Наташа Корольова розповіла про зради, з якими їй довелося змиритися.

Королева розповіла про своє розлучення / скріншот

Співачка Наташа Корольова, яка досі мовчить у війні в Україні, охоче розповідає про свої стосунки.

Артистка зізналася, що болісно переживала розставання з Ігорем Ніколаєвим, з яким розлучилася в 2001 році.

"Коли руйнувався мій перший шлюб, подруга порадила звернутися до астролога - це був мій перший експеримент. Я хотіла все зберегти, а мені зробили прогноз, що вже нічого неможливо. І дуже багато того, що мені розповіли, в майбутньому сталося. Коли я вийшла, були емоції всередині мене, я не хотіла в це вірити, але потім саме життя чітко показала, що все може бути", - заявила Королева.

За словами співачки, Ніколаєв завів інтрижку на стороні, а для неї це стало великим потрясінням.

"Зрада вже відбулася, але рішення приймав він. Його поплутала нелегка. Це був найважчий рік у моєму житті, дуже непростий, але я вдячна за цей рік. Він зробив мене сильнішим і зняв з мене рожеві окуляри. Пора б вже було до 27 років їх зняти", - говорила раніше Королева.

Нагадаємо, раніше Королева, яка замовчує вторгнення Росії в Україну, показала фото в купальнику. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому показала, що намагається тримати себе у формі, вдаючись для цього до тренувань і дієт.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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