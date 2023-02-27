"Втратила все" : зірка Сватів ледве зводить кінці з кінцями

Одна з головних зірок серіалу Свати Людмила Артем'єва поскаржилася на фінансові труднощі.

Людмила Артем'єва / скріншот YouTube

60-річна актриса Людмила Артем'єва прогоріла і залишилася без копійки. Зараз зірка Сватів шукає альтернативні джерела заробітку.

На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що їй навіть нічим виплачувати іпотеку.

"Рік був жахливим. Доходи просіли. Те, що раніше купувалося "на здачу" (шмотки, сумки, прикраси), тепер стало статтею витрат. Іпотека затягнула зашморг на шиї. Бувало, доводилося позичати на черговий платіж. Почала шукати варіанти заробітку. Життя, як спеціально, підкидала інформацію по крипті: то реклама, то стаття в журналі. Вирішила спробувати на свою голову. Втратила все", - поскаржилася Артем'єва.

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Нагадаємо, раніше ще одна зірка Сватів Железняк привітала президента терористичної держави Росії, що розв'язала війну в Україні, з днем народження.

Актриса подякувала диктатору Путіну за те, що може "виховувати хлопчиків, як хлопчиків, а дівчинку, як дівчинку".

Раніше стало відомо про те, що російський артист Федір Добронравов , який підтримує російських окупантів, не зніматиметься у новому сезоні популярного українського серіалу"Свати".

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