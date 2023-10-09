Втратив мільйони: зірку Кухні Назарова обікрали в Москві

У справі доньки Дмитра Назарова поліція почала кримінальне розслідування.

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Квартиру Дмитра Назарова, де живе його донька Аріна, пограбували / колаж: Главред, фото: instagram.com/vasilieva_olgaa, instagram.com/ramodanovska

Російський актор Дмитро Назаров перебрався до Ізраїлю на початку 2023 року: в країні-окупанті його спершу піддавали цькуванню, потім - звільнили з МХТ ім. Чехова за критику путінської влади та війни в Україні.

Його молодша донька (народилася в шлюбі з акторкою Ольгою Васильєвою) Аріна залишилася в Москві, і недавно стала героїнею кримінальних хронік столиці країни на болотах.

Як повідомляють росЗМІ, 23-річна Назарова викликала додому прибиральницю на ім'я Тетяна, послугами якої вона користувалася вже не один рік. Повернувшись в квартиру, Аріна виявила там безлад і пропажу конверта з грошима, де зберігалося 3.5 мільйона рублів.

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Спершу дівчина хотіла залагодити питання самостійно, і намагалася додзвонитися до Тетяни, проте шахрайка не брала трубку. Тоді спадкоємиця акторів звернулася в поліцію.

Оперативна служба виявила злочинницю в Москві добу по тому. Тетяна свою провину визнає, і зараз дає свідчення під вартою. У справі про крадіжку відкрито кримінальну справу.

Раніше Дмитро Назаров облаяв неадекватного Охлобистіна, з яким раніше близько дружив. Актор зізнався, що українофобні та пропагандистські промови колеги викликають у нього жах.

Також Назаров поскаржився на погрози від співвітчизників, які підтримують війну в Україні. У деяких листах, які він отримує після публікації своїх викривальних віршів, йому відкрито бажають смерті.

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