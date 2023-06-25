Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

Агенти Loboda вже відреагували на афішу, яка викликала в українців чимало обурення.

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Світлана Лобода планувала виступити в Кишиневі з Валерієм Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/meladzevalerian

Імпровізований концерт Світлани Лободи у Харкові був затьмарений скандалом, який розігрався після появи на виступі дівчини з плакатом "Харків без Лободи".

Після офіційного коментаря артистки відносно цієї новини, стало відомо, що в найближчі дні вона планує ще один виступ, який вже викликає безліч питань до співачки.

Так Telegram-канал Музвар опублікував афіші музичного фестивалю Summer Fest, який відбудеться в Кишиневі в кінці серпня. Серед запрошених зірок - Макс Барських, Світлана Лобода і Валерій Меладзе, який все ще не може визначитися з позицією щодо війни в Україні.

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На початку повномасштабного вторгнення артист, який починав свою співочу кар'єру в Україні, записав звернення, в якому засудив військову політику кремля. Пізніше відео було підправлено.

Позиція Меладзе вкрай флюїдна, через що його не приймають ні в країні-окупанті, ні в Україні. Зараз співак виступає на приватних вечірках, корпоративах і фестивалях.

Тому його ім'я на афіші поруч з українськими артистами викликало в суспільстві нову хвилю обурення. Прес-служба Макса Барських заявила, що співак підтвердить свій виступ лише тоді, коли Меладзе замінять іншим іноземним артистом.

Не промовчали і в адміністрації Світлани Лободи. "Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами, наша позиція єдина та категорична", - прокоментувала прес-служба співачки.

Афіша Summer Fest в Кишиневі з портретами Світлани Лободи, Макса Барських і Валерія Меладзе / t.me/muzvar_ua

Зазначимо, Світлана Лобода після початку війни в Україні активно допомагає всім співгромадянам. Після трагедії на Каховській ГЕС Лобода надала квартиру у Києві для проживання багатодітній родині з Херсона і передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги жителям, які лишилися без домівки.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур в Європі і приїхала в Херсон. Вона поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки з назвою міста, і заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна.

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