Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

Понад сім років артистам приписують роман.

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Марія Яремчук вагітна - хто може бути батьком дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/m_yaremchuk

В українського співака Олександра Пономарьова троє дітей, і, за чутками, скоро в нього може з'явиться четвертий малюк. Принаймні такі чутки стали з'являтися після одного особливого відео, яке нещодавно потрапило в Мережу.

Так у шоу від Люкс ФМ "Ні стида ні совісті" з'явився ролик із закритого акаунта в Instagram, на якому дівчина, дуже схожа на співачку Марію Яремчук, хвалиться вже значним вагітним животиком. Ведучі припустили: якщо на відео дійсно артистка, то батьком малюка може бути Олександр Пономарьов.

Зірки познайомилися 2012 року на проєкті Голос країни - співак був наставником артистки-початківця. Після шоу Пономарьов продовжував співпрацю з Яремчук, а 2016 року вони випустили дуетну пісню "Недозволена", яка спровокувала чутки про їхній роман.

відео дня

Тоді співак не приховував своїх симпатій до доньки легендарного Назарія Яремчука. Сама ж Марія, завжди дуже закрита від ЗМІ та шанувальників, своє особисте життя не коментувала.

У 2018 році Марія Яремчук пішла зі сцени. У соціальних мережах та інформаційному просторі співачка з'являється вкрай рідко.

Марія Яремчук вагітна - хто може бути батьком дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/theflowfollower

Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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