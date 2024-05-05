Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

В українського співака Олександра Пономарьова троє дітей, і, за чутками, скоро в нього може з'явиться четвертий малюк. Принаймні такі чутки стали з'являтися після одного особливого відео, яке нещодавно потрапило в Мережу.
Так у шоу від Люкс ФМ "Ні стида ні совісті" з'явився ролик із закритого акаунта в Instagram, на якому дівчина, дуже схожа на співачку Марію Яремчук, хвалиться вже значним вагітним животиком. Ведучі припустили: якщо на відео дійсно артистка, то батьком малюка може бути Олександр Пономарьов.
Зірки познайомилися 2012 року на проєкті Голос країни - співак був наставником артистки-початківця. Після шоу Пономарьов продовжував співпрацю з Яремчук, а 2016 року вони випустили дуетну пісню "Недозволена", яка спровокувала чутки про їхній роман.
Тоді співак не приховував своїх симпатій до доньки легендарного Назарія Яремчука. Сама ж Марія, завжди дуже закрита від ЗМІ та шанувальників, своє особисте життя не коментувала.
У 2018 році Марія Яремчук пішла зі сцени. У соціальних мережах та інформаційному просторі співачка з'являється вкрай рідко.
Хто такий Олександр Пономарьов?
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
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