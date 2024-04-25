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"Показує, як знищує": Єфросиніна розповіла, що війна змінила в її чоловікові

Дмитро Відоменко
25 квітня 2024, 12:20
Маша Єфросиніна розповіла про зміни в характері чоловіка-воїна - мовляв. став жорстким і замкнутим, але при цьому намагається заспокоювати дружину.
Єфросиніна, Хромаєв
Чоловік Єфросиніної Тимур Хромаєв служить на Запорізькому напрямку / колаж Главред, фото Instagram

Легендарна українська телеведуча, блогерка і світська левиця Маша Єфросиніна розповіла (на прикладі свого чоловіка, бійця ЗСУ Тимура Хромаєва) про те, про що краще не говорити з військовослужбовцями, які повернулися в тил із зони бойових дій. Своєю думкою вона поділилася під час інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, Тимур Хромаєв донедавна воював на Запорізькому напрямку у складі 112 бригади столичної тероборони на посаді командира роти, що займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою. Єфросиніна зазначає, що її чоловік став набагато жорсткішим і замкнутим.

"Я ніколи не мирилася з його рисою характеру, коли на будь-які мої спалахи емоцій він говорив: "Машенька, все буде добре, все добре". А зараз це його "все буде добре" - це мій ментальний оазис", - розповіла вона.

відео дня

Єфросиніна згадала, що у воєнний час змінилися і їхні звичні способи проведення спільного дозвілля. Так, якщо до повномасштабного вторгнення подружжя перед сном спільно дивилося телевізор або читало книжки, то тепер Хромаєв показує дружині зовсім інші відео.

"Коли він буває в Києві, перед сном він обов'язково показує мені, як вони знищують цілі: "Подивися, подивися, це ми, а це розлетілися ворожі ноги і руки" - романтика. Але я бачу, що його це підтримує", - підсумувала вона.

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Маша Єфросиніна - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловей було "занадто емоційним".

А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає у нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".

Раніше Маша Єфросиніна зізналася, як обманює оточуючих своїм образом ідеальної діячки, яка тримає своє життя під найсуворішим контролем.

Також Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим, у якого, за словами ведучої, і зараз дуже багато жінок.

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