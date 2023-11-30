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Танцюристку Волочкову "закрили" в РФ через борги

Анна Підгорна
30 листопада 2023, 23:04
Шанувальники б'ють на сполох: без чергової поїздки на Мальдіви з незнайомцем Анастасія Волочкова може зачахнути.
Анастасія Волочкова
Анастасію Волочкову розшукують судові пристави через грошовий борг / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

У чарівному (а головне - вигаданому) світі балерини Анастасії Волочкової у неї немає проблем з алкоголем, харчується вона одним повітрям, при цьому працює, як віл, над підвищення статусу світової балетної сцени. Крім того у неї немає відбою від заможних і впливових коханців, які обсипають її білими трояндами та рублями. І поки сама танцівниця свято вірить у все вищесказане, один з таких багатих шанувальників подав на неї в суд.

В росЗМІ з'явилася інформація про те, що днями на неї завели справу, і Анастасію вже розшукують судові пристави. Більш того: на новорічні Мальдіви, куди вона звикла запрошувати малознайомих чоловіків щоб зображати з ними неземне кохання, вона теж може не потрапити.

За законами країни на болотах людей, чий борг у приставів становить 30 тис. рублів і вище, не випускають за кордон. Борг Волочкової на даний момент - 57195 р.

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За документами ці гроші називають "інші стягнення майнового характеру на користь фізичних і юридичних осіб". А за фактом балерина позичила у когось і не поспішає повертати. Враховуючи легковажну натуру Анастасії, борг цей з неї вирішили стягнути через суд.

Раніше нетвереза Анастасія Волочкова "наїхала" на Микиту Джигурду через секс-скандал. Балерина розкритикувала колишнього друга та його дружину, а також звинуватила його в зраді.

Також "засохла" Волочкова злякала анорексичним виглядом в облягаючому кетсьюті з орнаментом "під пітона". Танцівниця розкрила секрет свого надмірного схуднення та похвалилася навичками роботи в фоторедакторі.

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