"Віддам тобі своє сердечко": ONUKA показала чарівні фото з новонародженою донькою

Відома українська співачка і солістка фолнтронік-групи ONUKA Наталія Жижченко показала фанатам вкрай милі фото з новонародженою дочкою Ліною і трирічним сином Сашком - від шлюбу з продюсером і музикантом Манекеном (Євгеном Філатовим). Знімки артистка виклала на свою сторінку в Instagram.
На кадрах співачка позує з сином і маленькою донькою. Також вона показала окремі фотографії дітей.
На одній з фотографій Наталя годує доньку на тлі прекрасного пейзажу – в полі зі зрілою пшеницею.
"А я віддам тобі своє сердечко (з) або трохи Сіверщини", – підписала фото виконавиця.
Нагадаємо, раніше, у 2020 році, фронтвумен Onuka Наталія Жижченко народила сина, якого назвали Саша. Про це вона похвалилася в своєму Instagram, опублікувавши фото до пологів. "Сьогодні нас вже четверо", - написала вона, маючи на увазі ще одного члена сім'я - собачку.
Раніше також Ната Жижченко, яку більшість людей знає як Onuka, розповіла, що у неї була страшна депресія, і вона не хотіла заводити дітей.
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