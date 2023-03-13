Організатори конкурсу краси заборонили іншим учасницям фотографуватися з українкою

Дівчина поділилася, що їй було дуже нелегко брати участь у цьому конкурсі, враховуючи позицію організаторів.

Анастасія Попова / Instagram

Українська красуня і модель Анастасія Павлова, яка представила Україну на міжнародному конкурсі Miss Eco International 2022 розповіла про те, як організатори вчинили з нею.

Зокрема, як розповіла вона в інтерв'ю 24 каналу, учасницям конкурсу організатори заборонили фотографуватися з Анастасією.

"Всі учасниці знали, що у мене відбувається, всі співпереживали. Але на другий день директор Miss Eco International сказала всім відкрито: "Ніхто не має права фотографуватися з Анастасією з України і з її прапором". Це був третій тиждень війни в Україні, мої батьки, вся моя сім'я там, я на нервах, і вона говорить це 40 учасницям. Спочатку у мене були сльози, потім я зібрала волю в кулак і сказала собі: "Так, ти не приїхала за короною. Ти прийшла заявити про те, що у нас війна. Якщо у тебе є голос, будемо його використовувати, незважаючи на те, що говорять нам організатори". Мені було все одно", - додає Павлова.

відео дня

За словами красуні, всі два тижні на Miss Eco International були жахливими.

"Я дуже неконфліктна людина, дуже спокійна, але мене бомбило всередині. Я кричала на прес-конференції, тому що з 40 дівчат підняли нас з "Міс Росія" і поставили одне на двох питання: "Як ви дісталися до Єгипту? Чи був ваш шлях важким? "Навіщо? Спочатку ви говорите, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важким? Моя сім'я під тривогами щогодини, мій тато сидить у ванній, тому що думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях", - поділилася Панова.

Вона також поділилася особистою драмою: на момент, коли в Україні почалася війна, її батькові діагностували четверту стадію раку і йому довелося виїжджати з України, щоб отримувати хіміотерапію спочатку в Туреччині, а потім в Болгарії.

Нагадаємо, раніше учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" від терористичної Росії Анна Ліннікова, несподівано поскаржилася на ізоляцію та ігнор з боку інших дівчат на конкурсі.

Про це вона поплакалася в інтерв'ю російській скандальній журналістці Олені Жигаловій. Линник також помарила про те, що українська дирекція конкурсу хотіла облити її сукню зеленкою прямо на сцені. За словами Линниковой, на тлі цього всього, у неї, бідолахи, стався нервовий зрив.

Також, раніше Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Ганною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

Вас також може зацікавити: