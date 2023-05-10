Вона сказала "Так!": Слава Камінська втретє виходить заміж

Новий обранець Камінської вже прикрасив її пальчик заповітною каблучкою.

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Слава Камінська втретє виходить заміж і показала обручку / instagram.com/babaslavka

Невгамовна Слава Камінська знову зібралася під вінець - таємничий обранець співачки зробив їй пропозицію руки і серця, і вона відповіла згодою.

Про це Слава повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала короткий відеоролик, в якому їде в машині та тримає за руку чоловіка за кермом. При цьому на її безіменному пальці виблискує обручка з дорогоцінним каменем.

Вперше про те, що вона більше не самотня, Камінська натякнула в жовтні 2022 року. З тих пір недвозначні натяки в її блозі з'являлися все частіше, але співачка так і не розкрила особистість тепер уже майбутнього чоловіка.

відео дня

Слава Камінська була заміжня двічі: перший шлюб, з бізнесменом на ім'я Євген, тривав близько року. Другий союз виявився міцнішим: у 2014 році співачка вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, якому народила двох дітей. У 2019 пара оголосила про розлучення. Втім, дружні стосунки з колишнім чоловіком Камінська зберегла і в наші дні.

Слава Камінська втретє виходить заміж і показала обручку / instagram.com/babaslavka

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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