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Оля Полякова вперше серйозно розповіла про тріщину в шлюбі з чоловіком

Анна Підгорна
22 травня 2023, 15:41 оновлено 22 травня, 15:41
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Полякова і Буряковський прийшли до нової кризи у відносинах, свою думку про яку співачка відкрито обговорює.
Оля Полякова з родиною
Оля Полякова розповіла про проблеми в шлюбі з Вадимом Буряковським / instagram.com/polyakovamusic

Шлюб української співачки Олі Полякової і бізнесмена Вадима Буряковського час від часу стає предметом для пліток і пересудів через велику різницю у віці - артистка молодша за чоловіка на 16 років.

Цю проблему вони навчилися переживати, і вже практично не звертають на неї увагу. Однак повномасштабна війна розколола сім'ю Полякової і Буряковського куди сильніше.

Про це співачка заявила в ефірі Сніданку з 1+1. Співачка зізнається: за той час, що вона з дітьми жила за кордоном, окремо від чоловіка, вони відвикли один від одного. До того ж трагічні події в країні неминуче призвели до переоцінки цінностей. Через це в шлюбі Полякової з'явилися проблеми.

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"Будемо лагодити. Я ж розумію, що це не тільки я. Багато хто жив у розлуці і багато хто відвик одне від одного. Треба звикати, ніхто не залишився попереднім, ніхто не залишився таким, яким був до цього. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя", - розмірковує співачка.

Дивіться свіже інтерв'ю Олі Полякової для Сніданку з 1+1 про проблеми у стосунках з чоловіком:

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