Російська актриса продовжує лікування від алкогольної залежності.

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Співачка ошелешила своїм виснаженим виглядом / Колаж Главред, фото Максим/maksimartist

Російська співачка Максим, яка зірвала кілька концертів через проблеми з алкоголем, налякала шанувальників своїм виглядом.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, співачка, яка проходила обстеження, дуже сильно схудла. На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото, де видно її фігуру.

Пропагандисти також повідомили, що співачка вирішила скоротити кількість гастролей, щоб присвятити час лікуванню про власну сім'ю.

Нагадаємо, раніше МакSим (Марина Абросимова) зірвала власний концерт у Сочі. Глядачі вважають, що співачка вийшла п'яною і зовсім не думала про те, щоб нормально відіграти свій концерт.

За інформацією пропагандистського видання "Комсомольская правда", 18 березня співачка з'явилася на сцені з музикантами і почала співати наживо. "Точніше спробувала - голос звучав слабко, у ноти не потрапляла, рухалася повільно, як загальмована. Через 20 хвилин частина глядачів почала залишати концерт, через 30 хвилин Марина (справжнє ім'я співачки - авт.) пішла зі сцени", - повідомляє видання.

Раніше також МакSим зізналася в тому, що пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

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