"Один крок від коми, сліпота": відома російська співачка потрапила в реанімацію

2Маші / скріншот

Російська співачка, солістка дуету "2Маші" Марія Шейш потрапила в реанімацію після поїздки в Петербург.

Відомо, що зірка потрапила в реанімацію і мало не впала в кому.

Марія сама вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла про те, що пережила важкий тиждень. Виявилося, що, будучи в Петербурзі, вона отримала черепно-мозкову травму. Співачку екстрено госпіталізували і дев'ять днів тримали в реанімації.

"Один крок від коми. Тимчасова сліпота, що зводила мене з розуму. Мені довелося заново вчитися ходити, сидіти, їсти - все з нуля. Я народилася втретє і те, що я жива - справжнє диво", - написала співачка в соцмережах.

Співачка зізнається, що ці дев'ять днів були найстрашнішими і важкими в її житті.

"Не знаю, чому і навіщо так сталося, але раніше таких трансформацій зі мною не відбувалося. Ні я, ні моє життя не будуть колишніми", - зазначила співачка.

Раніше повідомлялося, що батько Філіпа Кіркорова Бедрос, який також як і більшість російських зірок боягузливо відмовчується з приводу звірячого нападу Росії на Україну, опинився в реанімації.

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