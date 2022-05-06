Нова таємна зброя Ізраїлю: Алла Пугачова продаватиме боєприпаси

Алла Пугачова продаватиме боєприпаси власного бренду в Ізраїлі / Instagram

Російська співачка Алла Пугачова, яка втекла з рф через незгоду з війною в Україні та пропагандистськими ідеями кремля, вирішила почати нове життя в Ізраїлі.

Артистка не звикла сидіти без діла, і, поки її чоловік, шоумен і комік Максим Галкін, готується до турне по Землі Обітованій, вона вирішила зареєструвати новий бренд під назвою "Примадонна". Примітно, що торгову марку вона буде офіційно оформляти в рф, а не в Ізраїлі.

Під її брендом можуть випускатися продукти, що вражають своєю різноманітністю - від косметики і товарів для вагітних, до різних послуг і навіть боєприпасів.

Це буде другий персональний бренд в арсеналі співачки - Алла Борисівна вже є володаркою лінійки товарів для жінок Alla Pugachova.

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Раніше журналістка-путіністка Симоньян дорікнула Пугачову і Галкіна у фіктивному шлюбі для прикриття його нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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