Нова кар'єра: чим зараз займається Вадим Олійник з гурту ДіО.фільм

Олійник знайшов себе не тільки в музиці. Зараз його захопила нова творча професія.

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Вадим Олійник під час війни освоїв нову професію / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleynikvadim, скріншот YouTube

Український співак Вадим Олійник (Oleynik) з 2008 по 2015 рік був частиною музичного дуету ДіО.фільми разом з Володимиром Дантесом. Потім він покинув колектив щоб почати сольну кар'єру.

На сьогоднішній день артист не залишив музику, проте в його житті з'явилася також нова професія. Чим сьогодні заробляє Вадим Олійник, артист розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну.

Так артист зазначив, що паралельно зі співочою кар'єрою він став розвивати акторську. Йдеться про роботу актора дубляжу, якою Вадим, схоже, дуже захоплений. Це і приносить йому сьогодні основну частину доходу.

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"Це дубляж і озвучка фільмів в компанії. Це відомий український сервіс, на якому ми всі дивимося кіно. Ми озвучили близько 300 фільмів за рік. Це студія акторів, я там не один, нас там 10 чоловік – 5 хлопців, 5 дівчат. Це робота кожен день. Тобі пересилають фільми, ти починаєш працювати над своїм героєм, вивчати його і писати репліки. Займаюся цим рік. 12 чи 13 червня був рік, як я працюю на цій роботі. Мені вистачає на проживання, на те, щоб нормально жити, нормально існувати, я в цьому плані не примхливий. Це 20-30 тисяч грн в місяць", - розповідає артист.

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