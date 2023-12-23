Нормально погладшала: Каменських зробила несподіване зізнання

Співачка Настя Каменських поділилася подробицями свого фізичного стану.

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Настя Каменських зробила зізнання/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка славиться своєю красою і прекрасною фігурою, зробила несподіване визнання.

Зокрема, будучи гостем у програмі Євгена Клопотенка" Пекельні борошняна", Каменських зізналася, що досить сильно погладшала.

"Насправді я поправилася нормально. З цього приводу не хвилююся. Я маю дуже гарний вигляд. Навпаки, з такою вагою я себе на 100% полюбила. Я була такою сухенькою. Зараз я зрозуміла, що я себе "ґвалтувала", - розповідає співачка.

На відео - фрагмент програми Клопотенко:

У той же час, артистка зізналася, що вона знову повернулася до режиму і п'ятиразового харчування. "4-5 разів на день харчуюся, їм мало калорій, але це збалансована їжа, наприклад, на сніданок – складні вуглеводи, перекус – білок від яйця, обід на годину, повинен обов'язково бути в один і той же час; далі клітковина, наприклад, курка і трішечки гречки. Останній прийом їжі - це білок, риба, курка або індичка, салат", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше співачка Настя Каменських двічі проігнорувала свого чоловіка, репера і продюсера Потапа і не вказала його як автора її нового треку-Tu y Yo.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка. "Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

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