Невтішні новини: сестра Селін Діон поділилася новинами про здоров'я співачки

Сестра Селін Діон, Клодетт Діон, поділилася новинами про здоров'я співачки після того, як їй поставили діагноз "Stiff-person syndrome" (Синдром скутої людини - авт.), через який вона скасувала своє світове турне.
У бесіді з Le Journal de Montreal Клодетт сказала, що 55-річна Селін знаходиться під наглядом їх сестри Лінди і тісно співпрацює з дослідниками, що спеціалізуються на рідкісному захворюванні, пише The Daily Mail.
"Ми не можемо знайти будь-які ліки, які працюють, але важливо мати надію", — заявила вона на цьому тижні.
"Чесно кажучи, я думаю, що їй в основному потрібен відпочинок. Вона завжди робить все можливе під час виступу, вона завжди намагається бути найкращою. У якийсь момент ваше серце і ваше тіло намагаються вам щось сказати. Важливо прислухатися до нього", - додає вона.
Синдром скутої людини - це невиліковний неврологічний стан, який призводить до неконтрольованих м'язових спазмів. Це впливає лише на одного з кожного мільйона людей.
Однак Селін "якомога більше прислухалася до кращих дослідників у цій рідкісній хворобі", і сім'я "вірить", що одного разу вона знайде реабілітаційний засіб, який дозволить їй повернутися на сцену.
"Виступ у неї в крові, вона дисциплінована у всіх сферах свого життя", — додала Клодетт.
Коли вона не може поговорити один на один з Селін, Лінда повідомляє Клодетт новини про стан здоров'я, яка зараз живе зі співачкою в її будинку в Лас-Вегасі.
"Коли я телефоную Селін, і вона зайнята, я розмовляю зі своєю сестрою Ліндою, яка живе з нею, і вона каже мені, що та наполегливо працює", — сказала вона виданню.
Відзначимо, що в травні стало відомо про те, що вона скасовує своє світове турне через проблеми зі здоров'ям. Раніше вона відклала заплановані виступи після того, як у грудні 2022 року публічно поділилася своїм діагнозом.
Селін оголосила через Instagram, що з "величезним розчаруванням" вона не зможе виступити у своєму світовому турне. "З величезним розчаруванням ми змушені оголосити сьогодні про скасування світового турне Courage", - написала вона.
"Несправедливо по відношенню до вас продовжувати відкладати виступи, і хоча це розбиває мені серце, буде краще, якщо ми скасуємо все зараз, поки я дійсно не буду готова знову повернутися на сцену. Я хочу, щоб ви всі знали, я не здаюся... і я не можу дочекатися, щоб побачити вас знову!"- заявила тоді зірка.
Нагадаємо, в грудні Селін повідомила, що у неї діагностували рідкісний неврологічний розлад, через який м'язи неконтрольовано напружуються, що в кінцевому підсумку перетворює хворих на "людські статуї", оскільки спазми поступово блокують тіло в жорсткому положенні, в результаті чого хворі не можуть ходити або говорити.
Хоча лікування синдрому скутості не існує, існують методи лікування, які уповільнюють його прогресування, і Селін зізналася, що робить все можливе, щоб мінімізувати симптоми.
Ще раніше з'явилася інформація про те, що у Діон виникли проблеми з середнім вухом, які викликають порушення слуху і заважають співати.
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