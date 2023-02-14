Не знав навіть кордебалет: ЗМІ пояснили, як Ріанна ховала другу вагітність

12 лютого співачка Ріанна повернулася на сцену в рамках виступу на Супербоулі-2023. І всі відразу помітили - дівчина знову вагітна.

Як Ріанна ховала другу вагітність: ЗМІ дали відповідь / колаж фото Ugnius bra / flickr і скріншот з відео

34-річна американська попспівачка Ріанна дуже ретельно приховувала свою другу вагітність. Про це повідомляє портал TMZ.

Повідомляється, що про другу вагітність артистки від її партнера, репера ASAP Rocky, не знали навіть 280 її танцюристів під час постійних репетицій перед виступом на Супербоулі-2023 (фіналі чемпіонату США з американського футболу).

Тобто кордебалет зауважив, що співачка вагітна вже безпосередньо перед її виходом на сцену посеред стадіону в Арізоні.

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Артистка, яка вже виховує з ASAP Rocky одну дитину, вибирала для репетицій мішкуватий одяг, який приховував зміни тіла.

А вже при безпосередньому виході на сцену співачка одягла костюм з червоним глянцевим ліфом, який підкреслив округлений живіт знаменитості барбадоського походження.

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