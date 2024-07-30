"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

Андрій Данилко поділився спогадами з гастролей у країні-терористі РФ.

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Андрій Данилко розповів про напад бандитів/ колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

Український співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) розповів, як йому з колективом довелося виступити перед московськими бандитами в країні-окупанті Росії, яка розв'язала страшну війну в Україні.

В інтерв'ю на YouTube-каналі LTV Ziņu dienests артист поділився, що його змусили співати.

"Коли напали на мене бандити, ну не напали, а підійшли і сказали: "Заспівай "Все буде добре", то не змогли мене врятувати ні охорона, ніхто. Тільки я своєю дипломатичністю", - зазначив Данилко.

Також Андрій підкреслив, що йому запропонували за виконання пісні пачки грошей.

"А колектив? А дівчатка в колективі? Коротше, ми виступаємо, швидко переодяглися. Але я розумію - це люди, з якими не можна сперечатися, а питання потрібно вирішити. Це в Москві було. І ось ми танцюємо, вони задоволені - пачками ось так сунуть мені гроші. П'ятитисячні купюри. А знаєте, що я роблю? Я беру і викидаю їх, вони летять. Вони в шоці, але їм це теж сподобалося. Я думаю: "Боже, який у нас хороший жанр все-таки". Я це брати ніколи не буду, але є ж мама. І вона: "Донечко, співай, співай". Усе позбирала: "Ми не горді, обдуємо і в рот". Але сам момент, що ти навіть у цей спосіб усе одно підкреслив, що тобі такі речі не подобаються. Вони це побачили", - заявив артист.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Данилка:

Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені і в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

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Нагадаємо, раніше співак і композитор Андрій Данилко під час участі в конкурсі Євробачення підсвідомо змінив слова пісні, яку виконував, і замість "лаша, тумбай", проспівав "Раша, гудбай", чим викликав гнів у Росії, яка потім напала на Україну.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і втратила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

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