Не просто пісня: після розлучення з Брежнєвою Меладзе закрутив роман з молодицею

Костянтин Меладзе під час війни знайшов собі нову музу.

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Костянтин Меладзе розлучився з Вірою Брежнєвою заради Софії Тарасової / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/sofia_tarasova

Перша пісня Костянтина Меладзе за час повномасштабної війни в Україні наробила чимало галасу, особливо на тлі чуток про розлучення музичного продюсера зі співачкою Вірою Брежнєвою: романтичний трек він записав з молодою артисткою, однією з учасниць останнього складу дівочого гурту ВІА Гра Софією Тарасовою.

Після того, як пісня "Почему я?" з'явилася на стриммінгових платформах країни-окупанта, жовта преса з новою силою стала поширювати чутки про розлучення Меладзе і Брежнєвої.

Головною причиною сварки нібито стала саме 22-річна Тарасова. Подейкують, що молода артистка замінила Меладзе музу, і знову надихнула його на твір музики - для Віри Брежнєвої нових мелодій продюсер давно не створював.

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Попри те, що творчий дует свого чоловіка з Тарасовою співачка підтримала, шанувальники також звернули увагу, що зі сторінки Брежнєвої повністю зникли всі фото з Костянтином, і нових сімейних знімків вона не публікує.

Раніше Валентина Мариніна розкрила подробиці терору Костянтина Войтенка. Вона звинуватила актора в домашньому насильстві, яке триває навіть після їх розлучення.

Також стало відомо, що 42-річний американський актор, "Капітан Америка" і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс таємно зіграв весілля з 26-річною португальською акторкою Альбою Баптістою.

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