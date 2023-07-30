Названа страшна причина смерті: в Росії помер чоловік популярної співачки

Про смерть чоловіка популярної в терористичній Росії співачки Наталі, стало відомо вже після його похорону.

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Чоловік співачки Наталі наклав на себе руки / Колаж Главред, фото Instagram / natali_star

В Росії помер 53-річний чоловік і продюсер співачки Наталі, яка прославилася двома хітами - "Вітер з моря дув" і "О Боже, какой мужчина".

Російський пропагандистський телеграм-канал Mash повідомив, що причина смерті чоловіка співачки Олександра Рудіна - самогубство. "Його тіло знайшли на козирку під'їзду будинку на Біломорській вулиці", - повідомили в соцмережах.

Видання також додає, що останні 2 роки Рудін перебував у глибокій депресії після ускладнень від ковіду, а два тижні тому помер його батько. Кажуть, що саме це послужило поштовхом до того, щоб накласти на себе руки.

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У пості - інформація про смерть чоловіка співачки Наталі:

Співачка Наталі з чоловіком. Фото Mash / скріншот телеграм-каналу

"Чоловік пішов з життя від наслідків ковіду. Боролися два роки. Сьогодні ховаємо в нашому рідному з ним Дзержинську", — прокоментувала трагедію вона.

Зазначимо, Наталі і Олександр Юдін одружилися, коли майбутній зірці російського шоу-бізнесу було всього 17 років. Пара виховувала трьох дітей, молодшому було всього 6 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що померла ірландська співачка Шинейд О'коннор.

Також стало відомо, що виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" наклала на себе руки - співачка Коко Лі довгі роки страждала від депресії, яка привела її до плачевного фіналу.

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