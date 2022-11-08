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Наталія Валевська після розлучення натякнула на новий роман з відомим хореографом

8 листопада 2022, 18:35

Валевська показала романтичну прогулянку з ймовірним бойфрендом.

Наталія Валевська
Наталя Валевська натякнула на роман з Амадором Лопесом / instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська поповнила сумний список зіркових розлучень, які відбулися в цьому році. Після 20 років стосунків вона розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем.

Артистка зізналася, що це далося їй вкрай болісно, і вона вчиться опрацьовувати свої проблеми з фахівцями, але все ж не залишає надію на те, що одного разу зустріне відповідного партнера, з яким зможе завести сім'ю.

І, через майже півроку з моменту розлучення, їй це, схоже, вдалося. На своїй сторінці в Instagram вона натякнула на теплі почуття між нею та відомим хореографом і співаком венесуельського походження Амадором Лопесом.

Валевська виклала відео, на якому вона мило прогулюється по іспанських вуличках, тримаючись з Лопесом за руки. Пара час від часу обіймається, на їхніх обличчях грають щасливі посмішки. "Здається, я люблю цього хлопця", - підписала ролик співачка.

Його прокоментував сам Амадор - відправив артистці емодзі серденьок і поцілунків. Шанувальники Наталії відзначають, що вона заслуговує на щастя, і вони раді бачити її в такому піднесеному настрої.

Раніше стало відомо, що 59-річний "капітан Джек Горобець" Джонні Депп розлучився зі своєю новою подружкою - йому приписували роман з адвокатесою, яка відстоювала його інтереси в суді проти Ембер Роуз.

Також 35-річна ведуча Леся Нікітюк нарешті зважилася розкрити особу свого коханого. Однак такий вчинок Лесі Іванівни лише розчарував її шанувальників.

Інші новини:

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