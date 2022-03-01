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Наталія Могилевська вийшла з укриття на допомогу киянам - розвозить воду і запаси

1 березня 2022, 16:08

Співачка залишилася в Києві, і зараз допомагає тим, хто потребує, піснею і продовольством.

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Могилевська допомагає жителям Києва водою і продуктами / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України, співачка Наталія Могилевська, вирішила вибратися зі свого укриття в київських Осокорках, і вирушила на допомогу столичним жителям.

Так Могилевська зібрала запас води з власної свердловини і продовольчі продукти, щоб забезпечити запасами Тероборону і тих, хто вибрав своїм притулком від російських окупантів станцію метро Славутич.

Там, в підземці, вона поспілкувалася з людьми і дала невеликий концерт.

На цьому артистка не планує зупинятися. Вона заявила, що днями планує відвідати станцію метро Харківська.

"Що б не сталося, співай! Ці дні я була "закрита" на Осокорках. Вирішила зробити вилазку до Тероборони, пошукати їжу, з’їздити у метро "Славутич". Подивитися як там люди, підтримати дух тих хто засумував та привезти води.Кожен має робити свою роботу навіть у таких умовах. І крапка:)Головне, що хочу відзначити: Хто подивиться наше відео на інших станціях, куди я не зможу доїхати – нагадую, що наші українці завжди мали під рукою баян чи гітару, завжди співали хором, у перервах між перестрілками та бомбардуваннями, створювали та писали нові приголомшливі пісні, а також із задоволенням співали свої народні.Згадайте фільм "В бой идут одни старики" Київської кіностудії О. Довженка. Скільки пісень, скільки хітів!Люди! Обійміться, співайте!Це як ліки 2-3 рази на день по годині і все буде добре!Завтра , а може й сьогодні - до зустрічі на Харківській ❤️❤️❤️Ps. Хто живе в районі метро Славутич, Осокорки та у кого немає води – пишіть. В мене свердловина", - написала Могилевська.

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