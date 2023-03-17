Наомі Кемпбелл жорстко розкритикували за фотошоп

Модель Наомі Кемпбелл відредагувала і без того розкішне фото.

Наомі Кемпбелл / instagram.com/naomi

Британська супермодель Наомі Кемпбелл піддалася критиці, завдяки своїм новим фотографіям, зроблених під час церемонії вручення Оскара.

Так, за інформацією Page Six, 52-річна модель виклала сильно відредаговане фото на своїй сторінці в Instagram. При цьому оригінальна версія фото сильно відрізнялася від версії Кемпбелл.

"Дякую моїй команді за цей останній ривок до Лос-Анджелеса", - підписала Кемпбелл карусель фотографій, зроблених вночі, з одним конкретним зображенням, яке виділяється.

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Перша фотографія виявилася сильно ретушованою, голова і ніс Кемпбелл виглядали набагато меншими і непропорційними решті її тіла.

Наомі Кемпбелл / Instagram

"Хоча модель відома своєю приголомшливою структурою кісток, її щелепа на відредагованому фото виявилася більш гострою і злегка викривленою біля підборіддя. Мало того, шкіра Кемпбелл також розгладилася і освітлилася", - написало видання.

Оригінал фотографії можна подивитися тут.

Відзначимо, що зображення застало багатьох шанувальників зненацька, оскільки вони благали модель опублікувати оригінальні зображення і "нормалізувати старіння".

Нагадаємо, у травні 2021 року Кемпбелл повідомила, що стала мамою - це був, мабуть її найбільший секрет за весь час її публічного життя. Навіть близьке оточення не знало, що вона готується до появи на світ дитини.

Наомі Кемпбелл взяла участь в модному івенті Emerge Fashion Gala в Катарі, який був присвячений творчості дизайнерів-початківців. Ретельно попрацювавши своїми розкішними ніжками на подіумі, "Чорна пантера" світу фешн вирушила в веселій компанії друзів відпочивати на тропічні пляжі Мальдів.

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