"Набридло жити в дурдомі": популярний російський співак покинув РФ

Російський співак Микола Трубач покинув Росію, не бажаючи там жити.

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Микола Трубач покинув Росію / Колаж Главред, фото Експрес газета

Російський співак Микола Трубач, який прославився піснею "Голубая луна", яку він заспівав дуетом з Борисом Моїсеєвим, вирішив покинути терористичну Росію.

Як написало пропагандистське видання "Дорогая редакция", співак вирішив виїхати з Росії, оскільки не може там більше перебувати.

Микола Трубач вирішив виїхати з Росії / Скриншот "Дорогая редакция"

"Я поїхав з Росії, тому що мені набридло жити в цьому дурдомі. У Росії заборонили виконання пісні Голубая луна, за її виконання світить реальний термін. Це справжній дурдом", - заявив артист.

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Нагадаємо, раніше глава Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією в країні-окупанті Росії Віталій Бородін почав справжню боротьбу проти співака Валерія Меладзе, який так і не висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше також музичний продюсер Сергій Дворцов заявив, що 6-10 мільйонів рублів можуть переконати Віру Брежнєву відмовитися від своїх переконань - нібито стільки вона заробляла до повномасштабної війни за концерт.

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