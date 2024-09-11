У терористичній Росії, в московському центрі "Планета КВН" проходить церемонія прощання з радянською телезіркою, путіністом, який підтримує війну в Україні, Олександром Масляковим.
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, о 10.00 почалася траурна церемонія. Однією з перших попрощатися з Масляковим прийшла Катерина Скулкіна. Потім можна було помітити Костянтина, Софію Ернст, Леоніда Якубовича, Владислава Третяка, Ксенію Корнєву, Ольгу Картункову, Катерину Стриженову, Юлію Міхалкову, Дмитра Хрустальова, Надію Ангарську, Вадима Галигіна, а також представників різних команд КВК.
Хто такий Олександр Масляков
Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною".
Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.
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Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВН" із 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.
Останнє фото Маслякова за життя можна подивитися тут
Раніше також призначення шоумена і колишнього гравця КВК Сергія Сивохосоветникомсекретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу не дає спокою багатьом. Зокрема, не зміг промовчати президент Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков.
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