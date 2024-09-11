Масляков помер - у терористичній Росії прощаються з Масляковим.

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У Москві ховають Маслякова / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії, в московському центрі "Планета КВН" проходить церемонія прощання з радянською телезіркою, путіністом, який підтримує війну в Україні, Олександром Масляковим.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, о 10.00 почалася траурна церемонія. Однією з перших попрощатися з Масляковим прийшла Катерина Скулкіна. Потім можна було помітити Костянтина, Софію Ернст, Леоніда Якубовича, Владислава Третяка, Ксенію Корнєву, Ольгу Картункову, Катерину Стриженову, Юлію Міхалкову, Дмитра Хрустальова, Надію Ангарську, Вадима Галигіна, а також представників різних команд КВК.

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

У Москві ховають Маслякова / Фото старить

Хто такий Олександр Масляков Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". відео дня Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

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Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВН" із 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Останнє фото Маслякова за життя можна подивитися тут

Раніше також призначення шоумена і колишнього гравця КВК Сергія Сивохосоветникомсекретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу не дає спокою багатьом. Зокрема, не зміг промовчати президент Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков.

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