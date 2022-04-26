"Ми в шоці від вашої сили духу": Ірена Карпа розповіла, в якому захваті французькі генерали від ВСУ

Ірена Карпа у Сніданку з 1+1 розповіла, як французи ставляться до війни в Україні / instagram.com/qarpa

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні, долучати спеціалістів різних галузей та розповідати історії земляків, яким вдалось врятуватись від бойових дій

24 квітня стало відомо, що у президентських виборах Франції переміг чинний президент Еммануель Макрон, за нього віддали голоси 58,5% виборців. За лідерку ультраправої партії Марін Ле Пен проголосувало 41,5%. Вперше за 20 років у Франції відбулось переобрання президента на другий термін.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 доєдналась українська письменниця Ірена Карпа, яка живе в Парижі понад 6 років. Вона розповіла, чому саме такий вибір зробили у Франції і як пересічні громадяни ставляться до війни в Україні.

"Багато французів голосували за Макрона, бо вони не хотіли голосувати за Ле Пен.. Інколи родини ділились, наприклад моя знайома, у них традиційна католицька родина, проте жінка з України і вона переконала свого чоловіка не голосувати за Ле Пен. А інша частина сім’ї – проголосувала. Проте результат був передбачуваним, навіть задовго. Тому я якось особливо і не переживала.

Хороший знак для нас, що обоє кандидатів на дебатах дуже били себе в груди кулаками і казали, що Україні допомагатимуть і захищатимуть. Це дає зрозуміти, що пересічному французу далеко не байдуже на Україну, він засуджує війну і називає речі своїми іменами", - прокоментувала письменниця.

Ірена Карпа активно бере участь у суспільному житті, активно виступає на французькому телебаченні, розповідаючи про реальні події, які відбуваються в Україні. За її словами, інтелектуальна еліта на нашому боці та навіть не вступає у сильні дискусії, до яких письменниця готувалась.

"До речі, дуже мало спікерів, які активно входять у дискусію, я навіть готувалась до цього... Є у мене декілька улюблених генералів, які мені кажуть "ви суперпідготовлені, ми в шоці від вашої сили духу"… Еліта інтелектуальна на нашому боці абсолютно. Насправді тут є різні випади. Я от вчора була в церкві, у списку молитов було написано "моліться за Україну" і хтось внизу дописав "нацисти". Вірю, що таких людей мало, але є ті, хто читає так звані "альтернативні медіа", які у Франції проплачуються самі розумієте ким. Тому люди розповсюджують їхні заголовки, що "АЗОВ неонацисти" та "у вас же там Америка воює". Але думка звичайних французів – вона адекватна", - наголосила Карпа.

Проте письменниця коментує: у французькому суспільстві досі присутня віра у гарного росіянина, умовного представника "росії Достоєвського". На питання, як же жити без такої росії, Ірена відповідає, що це можливо, треба тільки віддати перевагу світовій літературі: "Я якось спокійно виросла на світовій літературі, французькій, англійській, американській. Читала авжеж всю цю класику російську, проте думаю, що мої діти абсолютно спокійно переживуть те, що виростуть на зразках світової літератури".

Ірена Карпа у Сніданку з 1+1 розповіла, як французи ставляться до війни в Україні / instagram.com/qarpa

Карпа активно допомагає українцям у Франції. Говорить, що багато часу на зустрічі із земляками не має, проте виконує точкові прохання. Нещодавно письменниця відправилась з делегацією митців до міністерки культури Франці. Карпа наголосила, що українські митці, навіть ті, які знаходяться в Україні та інших країнах, можуть подаватися на сайті Міністерства культури Франції на допомогу митцям, які постраждали від війни.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт по буднях з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.