"Ми розлучаємося!": Регіна Тодоренко приголомшила заявою навіть Влада Топалова

Чутки про проблеми в шлюбі колишньої української ведучої Регіни Тодоренко та її чоловіка Влада Топалова стали ходити з березня 2023 року. Саме подружжя це, безумовно, заперечує, натужно зображуючи в соціальних мережах ідеальну сім'ю.
Втім, багато списується на специфічний гумор Тодоренко. Так, росЗМІ повідомляють, спираючись на соціальні мережі пари, що днями артисти повели свого старшого сина Майкла в ресторан. Їх вибір припав на неякісну пародію міжнародної мережі швидкого харчування Mcdonald's - Вкусно и точка.
Очевидно, Топалов таким вибором залишився незадоволений, адже фастфуд - не найкорисніша їжа для дитини. Він з іронією відмітив, що в їхній родині "дні здоров'я".
Очевидно, переживаючи, що його жарт шанувальники сприймуть перекручено, чоловік Тодоренко тут же почав переконувати всіх, що вони не розлучаються, і в їх відносинах все в порядку. "Ні, ми розлучаємося, ми в процесі!" - тут же заперечила Регіна, чим викликала у чоловіка кислу посмішку.
Пізніше Тодоренко опублікувала фото свого сина Михайла, вимазаного соусом - батьки нагодували його нагетсами та напоїли кавою.
Нагадаємо раніше, на 11 місяці війни в Україні Регіна Тодоренко нарешті порушила свої зручні принципи "голубки миру" і "артистів поза політикою", які дозволяють їй без докорів сумління заробляти гроші в країні-агресорі.
У цієї артистки українського походження нарешті знайшовся час на політику - вона вирішила поміркувати про патріотизм. Правда, її думка, в контексті сучасної ситуації, вийшла з явним пропагандистським душком.
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