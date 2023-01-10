УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Більше не "поза політикою": "голубка миру" Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизм

10 січня 2023, 18:23
Висловлювання ведучої-запроданки занадто схоже на результат ретельного промивання мозку.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизм та націоналізм / instagram.com/reginatodorenko

На 11 місяці війни в Україні Регіна Тодоренко нарешті порушила свої зручні принципи "голубки миру" і "артистів поза політикою", які дозволяють їй без докорів сумління забивати гроші в країні-агресорі.

У цієї артистки українського походження нарешті знайшовся час на політику - вона вирішила поміркувати про патріотизм. Правда, її думка, в контексті сучасної ситуації, вийшла з явним пропагандистським душком.

Так на своєму Telegram- каналі Тодоренко навела цитату радянського і російського русофоба Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом та націоналізмом, явно протипоставляючи "рассеюшку" з Україною відповідно.

"Треба бути патріотом, а не націоналістом. Немає необхідності ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Немає необхідності ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому - любов до своєї країни, у другому - ненависть до всіх інших", - цитує "голубка миру" Лихачова.

Втім, все це звучить дуже слабким виправданням демонстративній байдужості Тодоренко до доль своїх співвітчизників протягом всієї війни.

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:50

Принц Гаррі розповів, чи буде присутній на коронації батька - короля Карла III

18:41

"Пакунок малюка" в 2023 році: що в нього входить, як отримати допомогу або компенсаціюФотоВідео

18:30

Не варто брати ідеально круглі апельсини: як вибрати найкращі цитрусові і не купити "суху кислятину"

18:23

"Місто - символ мужності українців": голова німецького МЗС раптово приїхала до ХарковаВідео

18:23

Більше не "поза політикою": "голубка миру" Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизмВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:15

"Позиція РФ стає дедалі слабшою": ворог різко зменшив артилерійський вогонь по Україні на 75% - CNNВідео

18:10

Найкорисніший зимовий салат: 2 супер смачні рецептиВідео

18:02

Загрожує 8 років у в'язниці: митрополита УПЦ судитимуть за виправдання російської агресіїВідео

17:55

Друг дружини Пєскова в реанімації: російський фігурист Костомаров опинився при смерті

Реклама
17:49

Савік Шустер підколов Валерія Меладзе за боягузтво :"Не створює враження хороброї людини"

17:30

"Ситуація дуже складна, місто фактично знищене": у ЗСУ розповіли про жорсткі бої під СоледаромВідео

17:25

Капітан Америка закохався: Кріс Еванс весело підтвердив нові стосункиВідео

17:04

Ціни на продукти б'ють всі рекорди: що подорожчало найбільшеВідео

16:50

Найстрашніший день року: прикмети на 11 січня і що не можна робити, щоб нещастя не залучитиВідео

16:49

Як охолодити батарею телефону: простий спосіб, на який піде всього 20 хвилин

16:45

Солодке життя: як зрозуміти, що мед зіпсувався і що робити зі старим продуктом

16:26

Навіщо заморожувати крупи: це допоможе назавжди забути про набридливу проблему

16:22

Цих людей називають безсмертними: власники чотирьох імен з легкістю переступлять 100-річний рубіж

16:17

Танки Leopard 2 та інша передова зброя: ЄС і НАТО підтримали потужну військову допомогу УкраїніВідео

16:11

Кістлява Белла Хадід у вузькому бікіні налякала фанатів виснаженим виглядом

Реклама
15:53

Україна перетвориться на ковзанку: синоптик розповіла про сильний мороз і назвала дату потеплінняВідео

15:44

Все ще живий: путініст Міхалков вийшов на зв'язок після новин про передсмертний станВідео

15:14

Путін не змінював мету щодо України: РФ зазнає втрат, але готова продовжувати війну – СтолтенбергВідео

15:10

57-річна Елізабет Херлі ледь не виронила бюст з бікіні, в якому скакала по хвиляхВідео

15:05

У Києві та області стали частіше відключати світло: в ДТЕК назвали причини і просять економитиВідео

15:01

"З нього класний чорнобривець під Бахмутом виросте": Анатоліч вилаяв Кіркорова за ниття до Зеленського

14:51

Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини - Шуляк

14:47

Найсмачніший і дуже ніжний паштет: рецепт закуски, яку змітаю зі столу за 2 хвилиниВідео

14:35

Таємні агенти України виконують ризиковані диверсії в тилу РФ — NYTВідео

14:32

Російському режисерові Міхалкову стає гіршеВідео

14:14

Військовий аналітик пояснив, чому у Лукашенка знизилися шанси ухилитися від війни з УкраїноюВідео

13:55

Гримлять вибухи, в небі проносяться винищувачі: в Криму потужна "бавовна"Відео

13:44

"Хамська демонстрація невразливості": Гіркін влаштував істерику через призначення Лапіна

13:38

Подоляк розповів, які проблеми України вирішують поставки західної зброїВідео

13:37

Поразка - єдиний варіант для Путіна, він не зможе перемогти Україну у війні - КулебаВідео

13:28

РФ готує військових Білорусі до наступу з півночі: військовий аналітик назвав можливу датуВідео

13:26

Потужний удар артилерії ЗСУ: під Херсоном підбили військовий катер РФВідео

13:06

Матовий френч манікюр 2023: 5 варіантів наймоднішого нейл-арту на сьогоднішній момент

13:00

Гороскоп на завтра 11 січня 2023: Близнюкам – успіх, Водоліям – зруйновані плани

12:59

Загроза удару з Білорусі: експерт оцінив ймовірність атаки РФ у січніВідео

Реклама
12:46

Танки Leopard для України: Зеленський і Макрон пішли на "угоду", щоб натиснути на США та ФРН – ЗМІ

12:45

Апельсинова вода для орхідей: як приготувати домашнє добриво для пишного цвітінняВідео

12:44

Навіть сліду не залишиться: 3 способи, як прибрати стару жирну пляму без прання

12:43

Просування під Соледаром: десантники ЗСУ контратакували та відкинули окупантів - військовий аналітикВідео

12:35

Не попередив про те, що нападе на Україну: Китай перестав довіряти Путіну - Financial TimesВідео

12:30

Навіщо спати з цибулею у шкарпетках: дивовижний еліксир, яким користувалися ще наші бабусіВідео

12:27

"Я гулящий, бабій": Євген Клопотенко розкрив подробиці своїх нетрадиційних відносинВідео

12:00

Росія готує Білорусь до наступу з півночі у березні-квітні - Андрій Коваленко

11:54

Екстрасенс спрогнозувала, коли варто чекати перемоги України у війніВідео

11:41

Останні романтики: п'ять чоловічих імен, власники яких роблять дам щасливимиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти