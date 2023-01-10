Більше не "поза політикою": "голубка миру" Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизм

Висловлювання ведучої-запроданки занадто схоже на результат ретельного промивання мозку.

Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизм та націоналізм / instagram.com/reginatodorenko

На 11 місяці війни в Україні Регіна Тодоренко нарешті порушила свої зручні принципи "голубки миру" і "артистів поза політикою", які дозволяють їй без докорів сумління забивати гроші в країні-агресорі.

У цієї артистки українського походження нарешті знайшовся час на політику - вона вирішила поміркувати про патріотизм. Правда, її думка, в контексті сучасної ситуації, вийшла з явним пропагандистським душком.

Так на своєму Telegram- каналі Тодоренко навела цитату радянського і російського русофоба Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом та націоналізмом, явно протипоставляючи "рассеюшку" з Україною відповідно.

"Треба бути патріотом, а не націоналістом. Немає необхідності ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Немає необхідності ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому - любов до своєї країни, у другому - ненависть до всіх інших", - цитує "голубка миру" Лихачова.

Втім, все це звучить дуже слабким виправданням демонстративній байдужості Тодоренко до доль своїх співвітчизників протягом всієї війни.

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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