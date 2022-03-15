"Ми хочемо миру, ми хочемо дружби": Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні

Репер покинув Росію до її вторгнення в Україну.
Російський репер Моргенштерн у новому кліпі заговорив про військове вторгнення Росії в Україну.
Сидячи в жовтому спорткарі, він співає про те, що "карати" стали в два рази дорожче,"великі дядьки відправлять на бійню", – це те, що тепер відбувається в Росії. А пропагандисти продовжують обдурювати народ з екранів ТБ.
Кліп "12" починається зі звернення Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується реальним аудіоповідомленням від мами Владислава Палагіна — музиканта з Одеси, з яким багато працює репер.
"Синочок, ну, так, у нас тут, прям у нас, вранці дах мало не знесло. Ми думали кудись цокати, а потім повернулися на місце. Мовчки сидимо, в погребі бомбосховище собі приготували. Так що, ну, котик, не хвилюйся", - каже жінка на відео.
Закінчується кліп текстом:
Він українець. Я росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби.
Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.
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