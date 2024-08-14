Може бути інвалідом: путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я

Путіністка Лєра Кудрявцева поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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Путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я / Колаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, поскаржилася на травму, а також заявила, що може залишитися інвалідом.

Путіністка розповіла, що не може відновитися після операції на нозі, яка пройшла в лютому.

За її словами, вона досі не може зігнути коліно до кінця, незважаючи на реабілітацію та дотримання всіх рекомендацій. Ситуацію з наслідками операції знаменитість назвала жестю, пишуть пропагандисти.

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Хто така Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США і Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

Також Кудрявцева зізналася, що пережила справжнє пекло після перелому колінного суглоба, розриву зв'язок і складної операції. Вона розповіла, що вже почувається краще, проте зігнути ногу не може.

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Зазначимо, нещодавно ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російського шоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.

А також Сергій Лазарєв нещодавно відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.

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